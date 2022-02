Zwei weitere Jahre: Ristl verlängert in Homburg

Der FC Homburg hat Stammspieler Mart Ristl für zwei weitere Jahre an sich gebunden. Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen.

In der Regionalliga Südwest absolvierte der defensive Mittelfeldspieler in dieser Saison bisher 20 von 23 Spielen, Homburg liegt aktuell mit 36 Punkten auf dem sechsten Platz. Ristl spielt bereits seit Oktober 2020 für den FCH und hat insgesamt 51 Pflichtspiele bestritten.

"Mart ist ein absoluter Leistungsträger in unserer Mannschaft", sagt Trainer Timo Wenzel auf der Klubwebsite zur Vertragsverlängerung seines Spielers. "Er ist technisch und spielerisch sehr wertvoll und bringt eine hohe fußballerische Qualität mit. Auch außerhalb des Platzes übernimmt er Verantwortung und geht als gutes Beispiel voran. Ich freue mich unheimlich, dass Mart bei uns bleibt und den Weg mit uns gehen möchte."

Für seinen Ausbildungsverein, den VfB Stuttgart, durfte Ristl in der Saison 2015/16 sogar dreimal in der Bundesliga ran. Er selbst sagt zu seiner Verlängerung: "Ich freue mich riesig, weiterhin Teil des FC 08 Homburg zu sein und darauf, eine hoffentlich erfolgreiche Ära mitprägen zu dürfen. Meine Frau und ich fühlen uns in Homburg sehr wohl."