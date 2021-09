Zwei wacklige Sommer: Tah verlängert vorzeitig in Leverkusen

Jonathan Tah (25) hat seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen vorzeitig verlängert. Danach sah es in den vergangenen Monaten nicht immer aus.

Als Jonathan Tah vor rund einem Jahr nur noch Edelreservist in Leverkusen war, scheiterte ein Wechsel zu Leicester City am Timing. Auch in diesem Sommer gab es lose Anfragen für den Innenverteidiger, der vor sechs Jahren vom Hamburger SV zu Bayer 04 gewechselt war.

Nun aber hat Tah seinen ursprünglich bis 2023 laufenden Vertrag sogar vorzeitig bis 2025 verlängert. "Ich fühle mich in diesem Klub unheimlich wohl", sagt der 13-malige Nationalspieler im Vereinsstatement. "Schon früh in meiner Karriere konnte ich mit Bayer 04 international spielen und habe dadurch auch den Weg in die Nationalmannschaft gefunden. Wir hatten immer gute Spieler. Aber gerade jetzt habe ich das Gefühl, dass in Leverkusen etwas Besonderes entsteht. Ich glaube an dieses Team, an diesen Klub und sehe für uns die Chance, etwas Außergewöhnliches zu erreichen."

Unter Trainer Gerardo Seoane zählt Tah wieder zu den absoluten Leistungsträgern und stand in jedem Bundesligaspiel über die volle Distanz auf dem Feld. "Nach einer extrem beeindruckenden und konstanten Bundesliga-Startphase hat sich Jonathan auch von vereinzelten Rückschlägen nie unterkriegen lassen", lobt Geschäftsführer Rudi Völler. "Das zeichnet ihn aus. Er hat stattdessen umso mehr gekämpft und sich jeder Herausforderung gestellt. Diese Einstellung ist vorbildlich. Jonathan ist jemand, der selbstbewusst vorangeht und der sich absolut mit Bayer 04 Leverkusen identifiziert."

Insgesamt bringt es Tah bislang auf 223 Pflichtspiele, fünf Tore und neun Vorlagen für Leverkusen. Und Sportdirektor Simon Rolfes findet: "Er nimmt nicht nur auf dem Platz eine verantwortungsvolle Rolle ein, sein Wort hat auch abseits des Rasens Gewicht. Jonathan ist vielseitig engagiert und sehr reflektiert. Er kann vielen unserer jungen Talente als ein gutes Beispiel dafür dienen, was es bedeutet, Profi zu sein."