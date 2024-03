Zwei Vertragsverlängerungen bei der TSG A-H Bielefeld

Der TSG A-H Bielefeld hat zwei Vertragsverlängerungen vermeldet. Mit Malik St. Claire und Jannik Ullmann bleiben dem Drittligisten zwei Spieler ein weiteres Jahr erhalten.

"Mit Malik haben wir einen absoluten Glücksgriff gemacht. Er kam im letzten Jahr aus der Oberliga und hat sich bei uns wirklich prächtig weiterentwickelt. Zusätzlich hat er den Anspruch, noch besser zu werden. Daran werden wir in der Zukunft weiter arbeiten und ich bin mir sicher, dass wir an Malik und seiner Art Handball zu spielen noch sehr viel Spaß haben werden", freut sich Trainer Niels Pfannenschmidt über die Verlängerung.

"Ich freue mich sehr. Das Teamgefühl und die stetige Unterstützung, die ich von meinen Mannschaftskollegen und dem gesamten Trainerteam erfahren habe, spielen eine große Rolle bei meiner Entscheidung. Wir haben als Team bereits viel erreicht, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den kommenden Saisons noch mehr Erfolge feiern werden. Ich bin hoch motiviert, auf dem Spielfeld mein Bestes zu geben und gemeinsam mit dem Team viele weitere Siege zu erleben", so der 25-Jährige zu seiner Vertragsverlängerung.

"Malik ist bei der TSG sowohl im Verein als auch in der dritten Liga richtig gut angekommen. Für sein erstes Jahr in der 3. Liga macht er das richtig gut. Schnelligkeit, verschiede Wurfvarianten und seine Schlitzohrigkeit machen ihn zu einem richtig guten Linksaußen, der dazu noch über eine Menge Entwicklungspotenzial verfügt", so TSG-Geschäftsführer Christian Sprdlik.­­­

Ein Spieler für den erweiterten Kader

Auch Jannik Ullmann wird in der nächsten Saison wieder für die TSG auflaufen. Er wird jedoch vorrangig in der zweiten Mannschaft spielen und trainieren und zum erweiterten Kader der Drittliga-Mannschaft gehören.

„Ich fühle mich sehr wohl bei der TSG und freue mich auf eine weitere Saison in Bielefeld. Die Kombination aus der 1. und 2. Mannschaft und auch die kurzen Wege haben mich überzeugt, da ich so mein Studium, meine Arbeit und den Handball optimal kombinieren kann. So kann ich weiterhin meine ambitionierten sportlichen Ziele verfolgen und kann mich weiterhin auch voll auf mein Studium zu konzentrieren", freut sich Ullmann.

"Wir haben drei Linksaußen im Kader und da kommt automatisch einer zu kurz. Jannik ist genauso wie die anderen beiden ein sehr junger Spieler. In den gemeinsamen Gesprächen über seine Zukunft waren wir uns einig, dass es für ihn das Wichtigste ist, Spielzeiten zu bekommen. Diese Möglichkeit kriegt er in unserer zweiten Mannschaft", so Geschäftsführer Sprdlik über den 20-Jährigen.