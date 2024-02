Zwei verschiedene Halbzeiten: Schweiz mit deutlicher Niederlage in Ungarn

Die Schweiz verliert ihr drittes Spiel im Rahmen des EHF EURO Cups auswärts in Tatabanya gegen Ungarn klar mit 26:38 (14:16).

Die Schweizerinnen verkauften sich bei ihrem dritten Auftritt im EHF EURO Cup teuer - allerdings nur eine Halbzeit lang. Nach gutem Beginn schalteten sie trotz einer kurzen Schwächephase wieder einen Gang höher und mussten gegen Ungarn lediglich mit einem 14:16-Rückstand in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erwies sich die Aufgabe als zu groß, die Schweiz verloren nach dem Startsieg gegen Österreich und der Niederlage in Norwegen ihr drittes Spiel im EHF EURO Cup deutlich mit 26:38.

Obwohl sie im ganzen Spiel nie in Führung lagen, starteten die Schweizerinnen animiert in die Partie. Manuela Brütsch sorgte im Tor dafür, dass die Ungarinnen nicht wegziehen konnten. Mia Emmenegger hatte nach sieben Minuten die Chance zum 5:5-Ausgleich, verwarf aber.

In der Folge zog Ungarn auf bis zu fünf Tore davon. Die Schweizerinnen blieben in der gut gefüllten Arena in Tatabanya aber cool, spielten ihr Spiel ruhig weiter und schafften es bis zur Pause auf 14:16 zu verkürzen. Das lag auch an der neu eingewechselten Sladana Dokovic. Sie hielt ihren ersten Ball und wenig später noch zwei inklusive einen Siebenmeter.

Chancenverwertung wird zum Verhängnis

Wer in der zweiten Halbzeit auf einen schnellen Schweizer Ausgleich hoffte, wurde enttäuscht. Zwar überstand man erst eine Zwei-Minuten-Strafe, dann ging aber besonders im Angriff nicht mehr viel. In der Deckung funktionierte die Zuordnung nicht wie gewünscht und die Ungarinnen bauten ihren Vorsprung auf bis zu 12 Tore aus. Am Ende verloren die Schweizerinnen 26:38.

Problematisch war für die Schweizerinnen die ungenügende Chancenauswertung. Von 52 Würfen fanden nur die Hälfte den Weg ins Tor. In der ersten Halbzeit konnte die Nati eine schwache Phase noch wegstecken und wieder aufholen, nach dem Seitenwechsel und weiteren Rückschlägen fehlte der unbedingte Wille, das Resultat etwas weniger hoch ausfallen zu lassen.

Weiter geht es für die Schweiz am Samstag zuhause im Rückspiel gegen Ungarn.

Ungarn - Schweiz 38:26 (16:14)

Ungarn: Zsófi Szemerey, Blanka Böde-Bírió; Csenge Kuczora (10), Nikoletta Papp (4), Petra Anna Simon (4), Petra Füzi-Tóvizi (3), Anna Albek (3), Petra Vamos (3), Dorottya Faluvégi (3), Kinga Debreczeni-Klivinyi (2), Réka Bordás (2), Viktórika Gyori-Lukács (2), Nadine Szöllosi-Schatzl (1), Noémi Pásztor (1), Gréta Márton, Gréta Kácsor



Schweiz: Sladana Dokovic, Manuela Brütsch; Tabea Schmid (6), Kerstin Kündig (5), Malin Altherr (5), Mia Emmenegger (2), Norma Goldmann (2), Alessia Riner (2), Emma Bächtiger (2), Daphné Gautschi (1), Era Baumann (1), Chantal Wick, Laurentia Wolff, Lisa Frey, Charlotte Kähr, Mirjam Ackermann



Schiedsrichter: Ruslan Loshak / Anatoliy Novikov (UKR)

Zuschauer: 3024

Siebenmeter: 5/6 ; 6/6

Strafminuten: 4/4