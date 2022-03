Verfolger-Duell, Topspiel und Derby: Das bringt der 29. Drittliga-Spieltag

Am 29. Spieltag steigen zwei direkte Duelle von Aufstiegsanwärtern. Spitzenreiter Magdeburg empfängt derweil Halle zum Sachsen-Anhalt-Derby. Spannung verspricht auch die Ausgangslage im Tabellenkeller.

Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Kaiserslautern ist 1860 München wieder in Sichtweite der Aufstiegsplätze gerückt. Am Freitag (19 Uhr) empfangen die Löwen den kriselnden SC Verl zum Auftakt des 29. Spieltags. Mit dabei ist dann wieder Stammspieler Neudecker nach dessen aufsehenerregender Gelb-Sperre. Apropos Sperre: Bei den Gästen fehlt Kapitän Corboz aus diesem Grund, doch auch ohne ihn will Cheftrainer Michel Kniat in seinem zweiten Spiel den ersten Sieg - und die ersehnte Trendwende einleiten.

Derby in Magdeburg - Richtungsweisende Partie in Osnabrück

Von einer Trendwende will man beim 1. FC Magdeburg nichts wissen, läuft es für die Elbestädter in dieser Saison doch bislang wie geschmiert. Mit 64 Zählern rangieren sie unangefochten auf dem ersten Platz. Jetzt bietet sich die Chance, die ohnehin überzeugende Saison noch mit einem Sieg im Sachen-Anhalt-Derby vor bis zu 20.000 Zuschauern zu garnieren. Am Samstag (14 Uhr) kommt der Hallesche FC in die MDCC-Arena - mit dem der FCM nach der Hinspiel-Pleite noch eine Rechnung offen hat. Doch Vorsicht: Der HFC unterstrich seine gute Form (vier Siege in fünf Spielen) auch in der Nachholpartie gegen Berlin und kommt nach dem 4:1 mit viel Rückenwind.

Der Rückenwind des 1. FC Kaiserslautern ist dagegen etwas abgeflaut. Die Roten Teufel kassierten am Dienstag nach 13 Partien wieder eine Niederlage. "Wir machen im Moment einen Schritt weniger. Das können wir uns nicht erlauben", warnt Routinier Wunderlich - der im richtungsweisenden Gastspiel bei Aufstiegskonkurrent Osnabrück fehlt (5. Gelbe Karte). Immerhin steht Sturmtank Boyd vor der Rückkehr. Und beim VfL? Da wittert man die große Chance, die Aufstiegsplätze in Angriff nehmen zu können: "Wir wollen gewinnen, so sind wir jedes Spiel in dieser Saison angegangen, so wird es auch diesen Samstag sein", sagt Verteidiger Beermann.

Würzburg in Zugzwang - Duisburger Hoffnung

Bei den Würzburger Kickers spitzt sich die Lage zu. Die Unterfranken - punktgleich mit Schlusslicht Havelse - kleben in der Abstiegszone fest und sparten nach dem 2:4 gegen Magdeburg nicht mit Selbstkritik ("Was wir anbieten, ist ein Witz") und blicken nun dem Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden entgegen. Die Hessen selbst schielen nach oben und hoffen auf Punkte, um die Spitzenplätze in Angriff zu nehmen.

Im wichtige Zähler im Abstiegskampf geht es parallel auch in Duisburg: Der MSV empfängt die Kölner Viktoria - mit Allrounder Bakalorz, dessen in Braunschweig erlittene Verletzung nicht so schwerwiegend ausfiel wie befürchtet.

Außerdem am Samstag: Borussia Dortmund II empfängt Türkgücü München, bei dem die interne Stimmungslage weiter düster ist. Und: Der FSV Zwickau gastiert bei zuletzt formstarken Freiburgern.

Sonntag fest in der Hand der Aufstiegsanwärter - Krisenduell am Montag

Am Sonntag sind gleich drei heiße Aufstiegskandidaten im Einsatz: Der 1. FC Saarbrücken empfängt den SV Meppen (um 13 Uhr), muss aber nach zwei Siegen in Folge auf Günther-Schmidt (5. Gelbe Karte) und Hawkins (Muskelfaserriss) verzichten. Beim SVM fehlt womöglich Defensivmann Ballmert aufgrund einer Hand-OP.

Brisanz hat die Partie um 14 Uhr: Der Fünfte Mannheim empfängt den Dritten Braunschweig. Zwei Punkte trennen die beiden Klubs vor diesem Spieltag. Selbstbewusst gehen beide Seiten in das Topspiel: "Wenn wir unser Spiel abrufen, dann sind wir nur schwer zu schlagen", betont Braunschweigs Verteidiger Kijewski. Waldhof-Trainer Patrick Glöckner stimmte die Leistungssteigerung im vergangenen Spiel in Halle zuversichtlich: "Wir sind in der Lage, mal wieder hochzufahren, wenn eine schlechtere Halbzeit dabei ist."

Am Montagabend (19 Uhr) beschließen Havelse und Viktoria Berlin den Spieltag. Beide Klubs befinden sich in Abstiegssorgen. Während der TSV - wohl wieder mit Abwehrchef Fölster - den Anschluss zu verlieren droht, durch einen Sieg aber nochmal neue Hoffnung schöpfen könnte, wollen die Hauptstädter - ohne den gesperrten Lewald (5. Gelbe Karte) - ihren Negativlauf von sieben Partien ohne Sieg endlich beenden. Und den Platz über dem Strich verteidigen.