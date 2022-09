Zwei unterschiedliche Debüts für Kyereh

Zweimal nacheinander gab Daniel-Kofi Kyereh sein Startelfdebüt für den SC Freiburg, in der Bundesliga und in der Europa League. Nach Anpassungsproblemen ist der Neuzugang im Team angekommen.

Beim Auswärtsspiel in Piräus stellte SC-Trainer Christian Streich etwas überraschend exakt dieselbe Elf auf wie im Heimspiel zuvor gegen Mönchengladbach. Das bedeutete auch, dass Daniel-Kofi Kyereh zum zweiten Mal nacheinander von Beginn an ran durfte. Beim 3:0-Sieg vergab der 26-Jährige zwar gleich zu Beginn eine gute Chance, legte aber einen der beiden Treffer von Michael Gregoritsch auf. "Wenn er ein bisschen mehr Zug kriegt, haut er ihn ins Eck", sagte Streich über die vergebene Möglichkeit, "es ist nicht jeder Ball angekommen, aber Gregerl und er sind angelaufen, und das zweite Tor ist überragend, wie sie es machen."

Es habe die Überlegung gegeben, Woo-Yeong Jeong für Kyereh von Beginn an spielen zu lassen, "weil er frisch ist", berichtete der SC-Coach, war dann aber "froh, dass wir uns so entschieden haben". Nach dem torlosen Remis gegen Gladbach sollte die gleiche Mannschaft auflaufen, "weil es gut war, weil es gepasst hat". Als bei der Videoanalyse die guten Szenen gezeigt wurden, sei Kyereh "immer wieder involviert" gewesen, und in Piräus "hat er's bestätigt".

Streich sieht sich bestätigt

Gegen Gladbach hatte ihm allerdings noch etwas die Bindung zu seinen Teamkollegen gefehlt, was er auch selbst so gesehen hat. "Das Spielverständnis mit den Jungs" könne noch besser werden, sagte er im Interview mit "SC Freiburg TV" nach seinem Startelfdebüt. "Die eine Chance wäre schöner gewesen, wenn ich die gemacht hätte", so Kyereh. Er war deshalb nur teilweise zufrieden mit seinem ersten Spiel für den Sport-Club von Beginn an, in dem er vor allem seine defensive Leistung hervorhob. "Es war ein intensives Spiel, dem habe ich mich gut angepasst, bin marschiert - wie der Trainer sagen würde."

Der erfüllte dem Ghanaer mit den Startelfberufungen in Bundesliga und Europa League einen "Kindheitstraum", dem Kyereh sich schon mit dem Wechsel vom Zweitligisten FC St. Pauli näher gekommen sah. Zunächst hatte er allerdings ein paar Anpassungsprobleme, die auch mit Rückenproblemen zusammenhingen, die ihn in der Saisonvorbereitung zeitweise ausbremsten. Er verpasste deswegen einige Trainingseinheiten.

Nach Kurzeinsätzen im DFB-Pokal und in der Bundesliga spielte der Ghanaer Anfang September beim Drittligasieg der Freiburger U 23 gegen Ingolstadt rund 80 Minuten. Ohne diesen Leistungsnachweis hätte Streich nicht von Beginn an auf ihn gesetzt, erklärte der SC-Coach, der sich nun bestätigt sah.

Fragezeichen hinter Doan

Den Weg über Spielpraxis in der zweiten Mannschaft könnte an diesem Wochenende auch Lucas Höler nehmen, zwei Monate nach seinem Mittelfußbruch im Trainingslager in Österreich. Das hatte Streich zuvor auch für Kevin Schade so angekündigt, der nach monatelanger Verletzungspause dann aber sofort wieder im Bundesliga-Kader stand. Offen ist, ob Ritsu Doan im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (Sonntag, 19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dabei sein kann, nachdem er beim Sieg in Piräus am Donnerstagabend einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte.

Vor dieser Partie war Kiliann Sildillia angeschlagen, der jedoch trotzdem von Beginn an dabei war. Der Rechtsverteidiger könnte eventuell durch Lukas Kübler ersetzt werden. In der Spitze dürfte kein Weg an dem treffsicheren Gregoritsch vorbeiführen. Ob neben oder hinter ihm erneut Kyereh oder der "frischere" Jeong spielt, wird der Trainer erst am Sonntag beantworten.