Zwei unerwartete Finalniederlagen: So schnitten die EM-Gastgeber bislang ab

1984: Frankreich

Auch 1984 spielten insgesamt acht Nationen um den Europameisterschafts-Titel. In Frankreich erlebte die DFB-Auswahl ein Turnier zum Vergessen und schied unter Bundestrainer Josef Derwall bereits in der Vorrunde aus. Gastgeber Frankreich hingegen stand Spanien im Finale in Paris gegenüber und gewann am Ende 2:0. IMAGO/Sven Simon