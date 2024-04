Zwei Treffer vom Punkt: Cham schießt Clermont zum Heimsieg

Muhammed Cham hat am Sonntag bei Clermonts 4:1-Heimsieg über Stade de Reims zwei Elfmetertore erzielt.

Clermont Foot hat sich im Abstiegskampf der französischen Ligue 1 mit einem Sieg zurückgemeldet. Das Schlusslicht kam am Sonntag in der 31. Runde zu einem 4:1-Heimsieg über Stade de Reims, ÖFB-Teamspieler Muhammed Cham schnürte einen Elfmeter-Doppelpack für die Gastgeber. Der 23-Jährige verwertete zunächst einen Hands-Penalty zum 1:0 (31.), in Hälfte zwei traf er vom Punkt zum 2:1 (56.). Clermont verringerte den Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf vier Zähler.

Im Kampf um die Champions-League-Plätze kam OSC Lille zu einem 2:1-Sieg in Metz, während Nizza in Straßburg 3:1 gewann. Lille (55 Punkte) sprang damit auf Platz drei, Nizza (51) ist Fünfter. AS Monaco (58) mit Trainer Adi Hütter spielt am Abend (19 Uhr) bei Olympique Lyon.