Zwei TOTS-Karten für Min-Jae Kim in FIFA 23?

Eine TOTS-Karte hat Min-Jae Kim bereits erhalten. Wählen ihn die Fans in das Team of the Season der Serie A, könnte eine zweite folgen. Das deutetet bereits an: Die Kandidatenliste wurde unglücklich geplant.

Mit dem Team of the Season (TOTS) der Serie A ist das letzte Voting dieser Promo gestartet. Bis zum 18. Mai können Spieler ihre Stimme abgeben und für ein Kuriosum in FIFA Ultimate Team sorgen.

Konkret geht es um den Abwehrspieler der SSC Neapel beziehungsweise Napoli FC, wie der italienische Meister in FIFA 23 heißt: Min-Jae Kim. Keine Frage, seine Nominierung zum Voting ist sportlich gesehen vollkommen berechtigt. Der Südkoreaner zeigte im Abwehrzentrum mit wenigen Ausnahmen überragenden Leistungen - in FIFA 23 wurde er einmal zum Player of the Month gewählt.

Ungeachtet seiner sportlichen Verdienste in dieser Spielzeit, wirkt seine Zulassung zur Wahl fragwürdig. Der Grund: Kim stand bereits im Community-TOTS zur Wahl und wurde dort mit einer Spezialkarte mit einer Gesamtbewertung von 89 ausgezeichnet. Sollte es der Abwehrspieler tatsächlich in das Serie-A-TOTS schaffen, ist von einem stärkeren Item auszugehen. Ob es beabsichtigt ist, dass er zwei Mal zu einem Kandidatenkreis eines Team of the Season zählt, bleibt ungeklärt.

Ungünstiger Zeitpunkt des Community-TOTS?

Sollte dies der Fall sein, würde EA SPORTS einen allgemeinen Fehler rund um das Community TOTS eingestehen. Denn Kim hat aus sportlichen Gesichtspunkten berechtigten Anspruch auf einen Platz im Ligen-TOTS. Gleiches gilt für Ismael Bennacer oder Danilo, die ebenfalls für das Community TOTS aufgestellt wurden, aber aufgrund ihrer Leistung ebenso für das Serie-A-TOTS in Frage hätten kommen können, vielleicht sogar müssen. Anders als Kim wurden sie jedoch nicht berücksichtigt.

Grundsätzlich stellt sich daher die Frage nach dem Zeitpunkt des Community TOTS. Findet dieses nach statt vor den Ligen-Events statt, könnten Spieler wie Kim im Nachgang doch noch ein reguläres Spezialobjekt erhalten, sollten sie es nicht in das jeweilige Team of the Season einer Liga schaffen. Das könnte entsprechend auch höher bewertet ausfallen als eine ehrenvolle Erwähnung in Form einer Moments-Karte.

Zwei Dauerbrenner fehlen im Voting

Dessen ungeachtet fehlen auf der Kandidatenliste einige Akteure. Da wären Domenico Berardi von US Sassuolo und Piotr Zielinski von der SSC Neapel beziehungsweise Napoli FC. Ersterer ist neuntbester Scorer der Liga - der Kapitän Sassuolos erzielte in dieser Saison neun Tore und legte sieben Treffer auf.

Ebenfalls eine starke Saison spielt Piotr Zielinski von Meister Neapel. Acht Assists lieferte der polnische Nationalspieler - mit Abstand bessere Scorer-Werte als die nominierten Teamkollegen André-Frank Zambo Anguissa und Stanislav Lobotka. Denen muss man fairerweise zu Gute halten, dass sie etwas defensiver agieren als Zielinski.

Zieht man zu den fehlenden Nominierungen jedoch die Thematik rund um Kim und Bennacer heran, wirkt die Kandidatenliste zum Team of the Season nicht gut geplant.