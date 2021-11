Zwei Tore, zwei Assists: Draisaitl führt Edmonton zum siebten Sieg

Zwei Tore, zwei Vorlagen und der siebte Sieg im achten Spiel: Für Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers läuft es in der NHL weiter sehr gut.

Deutschlands Sportler des Jahres traf am Montagabend (Ortszeit) beim 5:2 gegen die Seattle Kraken zum 1:0 und 2:1, das 3:1 und 5:2 bereitete der Kölner vor. Insgesamt kommt Draisaitl in dieser Saison bereits auf sieben Tore und zehn Vorlagen. So gut ist in der besten Eishockey-Liga der Welt sonst nur noch Teamkollege Connor McDavid mit ebenfalls 17 Scorerpunkten. Nationaltorwart Philipp Grubauer kam bei den Kraken nicht zum Einsatz.

Draisaitl hebt eigene Leistung nicht hervor

Nach dem Spiel wollte der Stürmer wie gewohnt seine eigene Leistung nicht herausheben. "Ich glaube, es spricht für die Tiefe unseres Kaders, dass wir auf unterschiedliche Weise gewinnen können", sagte Draisaitl: "Wir können im Powerplay gewinnen, durch unsere Special Teams, oder unser Torwart kann einen rausholen. Die Verteidiger können einspringen, auch unsere dritte Reihe hat schon Spiele gewonnen. Das ist eine große Bereicherung für das Team."

Bei Las Vegas stand nicht der deutschen Nationalgoalie Philipp Grubauer, sondern Joey Daccord im Tor. Doch auch der US-Amerikaner mit Schweizer Wurzeln konnte die Gegentreffer von Draisaitl sowie von Duncan Keith, Kyle Turris und Kailer Yamamoto nicht verhindern. "Ich glaube nicht, dass dies unser bestes Spiel war, aber gute Mannschaften finden immer einen Weg, und das haben wir heute getan", sagte der 38 Jahre alte Verteidiger Keith, der sein 1200. Spiel in der NHL absolvierte.