Zwei Tore und ein Assist für die 165: Crosby dreht gegen Buffalo auf

Superstar Sidney Crosby hat mal wieder auf sich aufmerksam gemacht. Die Leidtragenden: John-Jason Peterka und die Buffalo Sabres.

Sidney Crosby war der Mann des Abends in Pittsburgh. IMAGO/USA TODAY Network

Beim Doppelpack gegen Buffalo gewannen die Pittsburgh Penguins auch das zweite Duell binnen 24 Stunden, diesmal auf eigenem Eis. Dem 4:3 nach Verlängerung ließen die Penguins ein 3:1 in der heimischen PPG Paints Arena folgen.

Es war der fünfte Sieg in Folge - und der trug einen Namen: Sidney Crosby. Der führte den fünfmaligen Stanley-Cup-Sieger mit zwei Toren und einer Vorlage zum Erfolg und machte in einer Rekordliste damit weiter Boden gut. Es war das 165. Drei-Punkte-Spiel in der Karriere des 35-Jährigen, der damit Jari Kurri verdrängte und nun Neunter ist.

"Ich denke, man will einfach gut ins Spiel kommen, wenn es einem ermöglicht wird", meinte Crosby, nachdem die Penguins früh durch Rickard Rakell (5.) und Crosby (7.) selbst vorgelegt hatten. Die Sabres hätten sich zwar "mit aller Macht gewehrt, aber wir haben einige gute Chancen kreiert", so Crosby. Die Gäste hatten durch Peyton Krebs acht Minuten vor dem Ende verkürzt, ehe Crosby (59.) den Sack zumachte.

Peterka gelangen drei Schüsse auf das gegnerische Tor. Der 20-Jährige fügte seinen bisherigen 14 Torbeteiligungen aber keine hinzu. Nach der zweiten Niederlage in Folge stehen die Sabres weiter abgeschlagen auf dem viertletzten Platz der Eastern Conference. Pittsburgh indes hat in der Metropolitan Division Platz drei erobert.

Stützle siegt - Seider verliert

Tim Stützle durfte mit den Senators nach zwei Niederlagen wieder jubeln, Ottawa setzte sich bei den Nashville Predators 3:2 durch. Während Stützle ohne Torbeteiligung einen Sieg feierte, brachte Moritz Seiders zehnter Assist bei der 2:3-Niederlage der Detroit Red Wings bei den Dallas Stars nach Verlängerung nicht den erhofften Sieg.