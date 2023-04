Zwei Torbeteiligungen gegen den Ex-Klub: Stendera feiert "süße Revanche"

Nach einem erfolgreichen ersten Jahr beim FC Ingolstadt wurde Marc Stendera in der anschließenden Saison suspendiert. Mit seinem neuen Klub, dem VfB Oldenburg, konnte er es seinem Ex-Verein nun heimzahlen.

Der VfB Oldenburg lebt. Beim FC Ingolstadt feierte die Mannschaft von Fuat Kilic einen wichtigen 2:0-Erfolg. Beide Tore fielen nach Eckstößen, die ausgerechnet von Ex-Ingolstädter Marc Stendera kamen. Für den gebürtigen Kassler war die Partie durchaus besonders.

Stendera spielte von 2020 bis 2022 bei den Schanzern. "Ich hatte hier eine gute Zeit das eine Jahr, im zweiten Jahr dann nicht so", erinnert sich der Spielmacher bei "MagentaSport". Nachdem der mittlerweile 27-Jährige in seiner ersten Saison noch eine tragende Rolle beim Zweitliga-Aufstieg des FCI spielte, wurde er im darauffolgenden Jahr suspendiert.

Ein Jahr ohne Spielpraxis später schloss sich der ehemalige Frankfurter im Januar dem VfB Oldenburg an. Dass es ausgerechnet gegen den Ex-Klub so gut lief, sei für Stendera "eine kleine süße Revanche" gewesen. Er erklärte: "Es ist dann für einen Spieler persönlich immer sehr schön, wenn man den Leuten, die es mit einem nicht so gut gemeint haben, ein bisschen was zurückgeben kann."

Stendera aktuell bei "70, 80 Prozent"

Persönlich sei er "bei weitem" noch nicht wieder in Bestform. "Ich denke, es sind 70, 80 Prozent. Mehr ist auch einfach nicht möglich, nach einem Jahr ohne Fußball. Ich arbeite hart, aber es kommt leider nicht von heute auf morgen." Auch wenn beide Eckbälle nicht als Assist gewertet werden, da jeweils ein weiterer Mitspieler vor dem Tor noch am Ball war, dürfte ihm sein Auftritt Mut machen.

"Mut" ist für Stendera auch das Stichwort, wenn es in Sachen Klassenerhalt für den VfB noch etwas werden soll. Sechs Spieltage vor Schluss fehlen fünf Punkte zum rettenden Ufer. "Ich glaube, aufgegeben haben wir uns nicht, sonst hätten wir das Spiel nicht gewonnen. Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass wir das schaffen können", bekräftigte er.

"Jetzt zeigt sich, ob wir den Mut dann auch haben, um die Spiele zu gewinnen, wenn es drauf ankommt. Das war der erste Schritt, nächste Woche geht es weiter." Dann ist der SC Freiburg II am Samstag (14 Uhr) zu Gast.