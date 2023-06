Zwei Top-Stürmerinnen fehlen: Frankreichs vorläufiger WM-Kader

Vor einer Woche hat Hervé Renard 26 Spielerinnen in den vorläufigen französischen WM-Kader berufen. Nach dem Erreichen des Halbfinals bei der EM im vergangenen Sommer ist selbiges nun auch bei der WM das Minimalziel.

Für Hervé Renard wird die anstehende Weltmeisterschaft das erste große Turnier als Nationaltrainer Frankreichs. Der 54-Jährige hatte Ende März dieses Jahres die Nachfolge von Corinne Diacre angetreten, die wenige Wochen davor nach sechs Jahren im Amt entlassen worden war. Zuvor hatten Verteidigerin Wendie Renard sowie die Stürmerinnen Kadidiatou Diani und Marie-Antoinette Katoto ihren vorübergehenden Rücktritt erklärt.

Das Trio hatte das "derzeitige System" als nicht wettbewerbsfähig kritisiert, es sei weit von den Anforderungen entfernt, die auf höchstem Niveau verlangt werden würden. Es herrsche ein Mangel an Professionalität und eine Atmosphäre der Angst und des Drucks. Der Führungsstil von Diacre sowie dem Verbandspräsidenten Noel Le Graet sei extrem autoritär, die Handhabung von Betreuung und Regeneration sogar schon fast gesundheitsschädlich. Um sowohl ihre physische als auch psychische Gesundheit zu wahren, sei dieser schwere Schritt unumgänglich, bis die notwendigen Veränderungen umgesetzt werden.

Obwohl der Verband das Handeln der Spielerinnen zu Beginn noch in einem Statement kritisiert hatte und erklärte, dass kein Individuum über der Institution französische Nationalmannschaft stehe, folgte die Entlassung. Auch Le Graet, der den Vertrag von Diacre bis August 2024 verlängert hatte, trat zurück. Gegen den 81-Jährigen läuft inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs des Mobbings und der sexuellen Belästigung. Der Franzose Renard, zuvor als Nationaltrainer Saudi-Arabiens tätig, wurde vier Monate vor Beginn der WM als neuer Nationaltrainer präsentiert.

Henry und Le Sommer wieder mit dabei

Unter dem 54-Jährigen kehren einige Spielerinnen nach längerer Abwesenheit in die Nationalmannschaft zurück. So steht in Renards 26-köpfigem Aufgebot beispielsweise Frankreichs Rekordtorschützin Eugenie Le Sommer, die von Diacre ohne Nennung sportlicher Gründe aus dem Team ausgeschlossen worden war. Selbiges gilt für Amandine Henry. Der 33-jährigen Mittelfeldspielerin zufolge teilte Diacre ihr die Entscheidung vor rund drei Jahren in einem 14-sekündigen Telefonat mit und sagte, nur persönliche Gründe seien ausschlaggebend gewesen. Seitdem war die ehemalige Spielführerin nicht mehr berücksichtigt worden.

"Amandine Henry zurückzurufen war eine meiner ersten Absichten", teilte Renard bei der Kaderbekanntgabe mit. "Im April hinderte sie noch eine Knieverletzung an der Rückkehr. Ich habe sie aber eingeladen, unserem Freundschaftsspiel gegen Kolumbien (5:2) in Clermont-Ferrand beizuwohnen. Das war ein erstes Zeichen." Kapitänin Wendie Renard hatte nach ihrem zwischenzeitlichen Rücktritt bereits in den beiden siegreichen Testspielen im April wieder auf dem Platz gestanden.

Mitstreikerin Katoto fehlt nach ihrem bei der EM im vergangenen Sommer im Gruppenspiel gegen Belgien (2:1) erlittenen Kreuzbandriss hingegen weiterhin. In Delphine Cascarino fällt zudem eine weitere Top-Stürmerin aus: Die 26-Jährige von Meister Olympique Lyon hatte sich im vorletzten Saisonspiel gegen Verfolger Paris Saint-Germain Ende Mai ebenfalls das Kreuzband gerissen. "Die Abwesenheit von Delphine ist ein großer Verlust für die französische Mannschaft", so Renard. "Sie hatte eine sehr gute Saison und spielt immer eine wichtige Rolle in dieser Gruppe. Es liegt an uns, die zusätzliche Solidarität zu finden, um ihren Ausfall zu kompensieren."

Jugend statt Erfahrung

Gelingen soll das unter anderem mit Kadidiatou Diani. Die 28-Jährige hatte sich im Champions-League-Viertelfinale gegen Wolfsburg das rechte Schlüsselbein gebrochen, ist bis zum WM-Start aber wohl wieder fit. "Kadi hat uns mitgeteilt, dass sie Anfang letzter Woche wieder das Laufen aufgenommen hat", berichtete Renard und fügte hinzu: "Sie hat noch ein wenig Zeit, sich wie alle anderen Spielerinnen, mit einem individuellen Programm bestens vorzubereiten. Ich denke, dass es kein Problem geben wird, solange ihre Verletzung gut verheilt."

Für weitere Offensivgefahr sollen Debütantin Vicki Becho und Naomie Feller sorgen, die im April beide nicht berufen wurden. Renard habe deren Leistungen bei Olympique Lyon respektive Real Madrid aber aufmerksam verfolgt: "Das sind zwei junge Spielerinnen, die sich durch ihren Enthusiasmus und ihre Vielseitigkeit auf den drei Angriffspositionen einbringen und weiterentwickeln können." Die erfahrene Angreiferin Gaetane Thiney ist dafür nicht nominiert, ebenso wie Kheira Hamraoui und Sandy Baltimore von Paris Saint-Germain - eine rein sportliche Entscheidung, wie Renard klarstellte.

Wenn die Vorbereitung am 20. Juni in Clairefontaine beginnt, können sich auch Torhüterin Solene Durand und Verteidigerin Aissatou Tounkara für einen Platz im endgültigen Kader empfehlen. "Sie kennen ihre Situation", merkte Renard an. "Es liegt allein an ihnen, den Weg zum 23-köpfigen Kader zu ebnen, indem sie ihre sportlichen Qualitäten einsetzen." Zwei Tage nach dem ersten Testspiel gegen Irland (6. Juli in Dublin), reist das Team in Richtung Australien ab, wo es am 14. Juli in Melbourne gegen Gastgeber Australien testet. Der finale Kader soll am 10. Juli bekanntgegeben werden.

kon

Frankreichs vorläufiger Kader im Überblick