Zwei Titaninnen im Tor: Der starke Rückhalt der DFB-Frauen

Bei allen Problemen im Spiel nach vorne bringt der 1:0-Testsieg in den Niederlanden für die deutsche Elf auch eine Bestätigung: Mit Merle Frohms und Ann-Katrin Berger weiß die Nationaltrainerin zwei Schlussfrauen auf Weltklasseniveau in ihren Reihen.

Das war mal ein Sprung ins kalte Wasser. Ein paar Sekunden stand Ann-Katrin Berger gegen die Niederlande in ihrem fünften Länderspiel auf dem Platz, da tauchte Lineth Beerensteyn vor ihr auf. Die Stürmerin der Niederlande war völlig frei, scheiterte aber gleich zweimal an Berger: Erst im Eins-gegen-eins, dann mit einem Lupfer. Wieder hatte die deutsche Torhüterin die Finger im Spiel.

"Es war perfekt für mein Spiel, dass ich so reinkommen konnte", sagte Berger später. Zwischen den Pfosten ist sie beim FC Chelsea einiges gewohnt, in der Nationalelf kam sie aber bislang selten zum Einsatz. Dabei gilt sie als eine der besten Spielerinnen der Welt auf ihrer Position. Und das zeigte sie auch in Sittard. Kurz vor Schluss rettete sie erneut überragend gegen Damaris Egurrola. Der knappe Sieg ging auch auf Bergers Kappe.

Rückenprobleme bei Frohms - Einsatz gegen Brasilien offen

"Eine starke Leistung von beiden Torhüterinnen", hatte auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erkannt - und damit gleich erklärt, wieso Berger nicht mehr Einsätze im DFB-Trikot absolviert hat. Denn auch Merle Frohms, in Wolfsburg ebenfalls bei einem internationalen Top-Klub unter Vertrag, lieferte mal wieder Argumente für sich.

Auch sie hinderte Beerensteyn im direkten Duell an einem Treffer, entschärfte außerdem einen Distanzschuss von Lieke Martens und griff dann nochmal gegen Beerensteyn ein. Zur Halbzeit war trotzdem Schluss, wegen Rückenproblemen. "Da hat sie schon länger immer wieder Probleme", sagte Voss-Tecklenburg und erklärte: "Da gehen wir im Test dann keine Risiken ein."

Ob Frohms auch beim zweiten Test am Dienstag in Nürnberg gegen Brasilien spielen kann, ist noch offen. Berger jedenfalls wäre fit. "Ich bin da optimistisch, im Alter bekommt man eben etwas schneller die Blessuren", erklärte sie, nachdem auch die 32-Jährige kurz behandelt werden musste.

So oder so: Die Bundestrainerin weiß trotz diverser Probleme - gerade im Offensivspiel - immerhin zwischen den Pfosten zwei Akteurinnen auf Weltklasse-Niveau in ihrem Kader. Frohms dürfte dabei gesetzt sein - und mit Berger eine nicht minder verlässliche Stellvertretern hinter sich haben.