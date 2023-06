Zwei Tage vor dem Trainingsauftakt: Polenz wird Co-Trainer in Nürnberg

Am 20. Juni startet der 1. FC Nürnberg mit dem neuen Trainer Cristian Fiel in die Vorbereitung zur kommenden Saison. Unterstützen wird ihn dabei Jerome Polenz, der 36-Jährige wird Co-Trainer am Valznerweiher.

Steht in der kommenden Saison als Co-Trainer in Nürnberg an der Seitenlinie: Jerome Polenz (li.). IMAGO/Matthias Koch