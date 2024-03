Zwei Tage voller Sportinnovation

Bei der Sportmesse "SportsInnovation 2024" werden in der kommenden Woche die neuesten Trends im Ökosystem Sport vorgestellt.

Wie entwickelt sich der Sport weiter? Dieser Frage geht die "SportsInnovation 2024" nach, die am 20. und 21. März in der MERKUR SPIEL-ARENA in Düsseldorf stattfindet. So werden zukunftsweisende Technologien und Trends bei vier so genannten Innovationsspielen im Live-Betrieb vorgestellt. Drei Spiele werden von Fußballteams ausgetragen, das vierte wird ein American-Football-Spiel sein.

Ergänzend zu den Innovationsspielen werden im Stadion renommierte Rednerinnen und Redner aus Vereinen, Verbänden, Wirtschaft und Wissenschaft auftreten. Zu den Speakern gehören DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel, Fußballtrainer Manuel Baum und US-Tech-Guru Shelly Palmer. Die behandelten Themengebiete sind unter anderem der Einsatz von künstlicher Intelligenz (AI), Spieldaten und Mixed Reality im Sport sowie die Vorstellung neuer Kameraperspektiven wie etwa die jüngst in der Bundesliga getestete Schiedsrichter-Kamera "RefCam".

Die Innovationsmesse findet insgesamt zum dritten Mal statt. Gastgeber ist die DFL Deutsche Fußball Liga, gemeinsam mit dem Sporteventspezialisten D.SPORTS sowie dem Sportbusiness-Konferenzveranstalter Spielmacher. Mit dieser Sportmesse möchte die DFL unter anderem auch ihren Status als Vorreiterliga im Bereich Innovation untermauern.