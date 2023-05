Zwei Tage Schweiz: Das Wallis freut sich auf den Giro und hofft auf besseres Wetter

Der Giro d'Italia verlässt nach zwei deutschen Etappensiegen heute das Mutterland - und biegt ab ins Schweizer Wallis. Wieder spielt Regen eine große Rolle.

Nach Plan läuft der Abstecher beim 106. Giro d'Italia bei weitem nicht ab für die Schweiz. Das Wetter hatte den geplanten Etappenverlauf auf dem 13. Teilstück schon im Vorfeld über den Haufen geworfen. Statt über den Großen St. Bernhard sollte es durch den Tunnel gehen, um in den Kanton Wallis zu kommen. Daraus wird nun auch nichts. Weil es auf dem italienischen Teil der Etappe stark regnet, wurde das Teilstück stark verkürzt. Die Fahrer werden nun mit Bussen durch den Tunnel gefahren und steigen erst am Fuße des Croix de Coeur auf ihre Räder. Das entschied die Rennleitung am späten Freitagvormittag.

Es bleibt indes beim mit Spannung erwarteten Schlussanstieg hinauf nach Crans-Montana hoch über dem Rhone-Tal. Und unter dem Strich bei einer schwierigen, wenngleich kurzen Etappen dieser prestigeträchtigen Rundfahrt.

"Das wird ein ganz besonderes Spektakel", wird OK-Chef Steve Morabito, Schweizer Meister von 2018, im "Blick" zitiert und verweist auf "viele Nachrichten und Anfragen von Leuten, die sich enorm auf den Giro freuen". Am Samstag startet der Giro dann in Siders, ehe das Fahrerfeld über den Simplonpass zurück nach Italien fährt, um nach einem weiteren bergigen Teilstück über 193 Kilometer in Cassano Magnago in der lombardischen Provinz Varese anzukommen.

Das Peloton muss über den Simplonpass, um wieder nach Italien zurückzukommen. picture alliance / imageBROKER

Über eine Million Franken an Kosten

Die beiden Giro-Tage kosten die Schweiz etwas über eine Million Franken, den Großteil davon verschluckt die Rennorganisation des Besuchs aus Italien. Die bringt aber dafür ihre Infrastruktur mit, sorgt für Absperrungen und entsprechende Gestaltung des Zielbereichs in Crans-Montana. 1400 Personen kümmern sich um die Sicherheit an der Strecke. "Zum Glück müssen wir die Straßen nicht wie bei der Tour de France den ganzen Tag sperren, sondern schließen sie erst einige Stunden vor der Durchfahrt der Profis", verriet Morabito.

Die Hotels und Restaurants sind voll

Die Kosten sind das eine, erzielter Umsatz durch den Giro das andere. "Die Wertschöpfung, die wir haben, ist riesig", so Morabito. "Die Hotels und Restaurants sind voll, dazu lernen viele Radfans aus anderen Ländern unsere tolle Landschaft kennen. Das hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck - viele werden hier später Ferien machen." Die TV-Übertragung erreicht zudem laut Giro-Angaben allein in Italien täglich 1,49 Millionen Zuschauer.

Die sahen zuletzt zwei deutsche Siege am Stück. Nach Pascal Ackermann am Mittwoch gewann am Donnerstag Ausreißer Nico Denz nach erfolgreicher Flucht einer Dreiergruppe in Rivoli. Morabito indes wünscht sich neben gutem Wetter und sturzfreiem Verlauf am Freitag einen Sieg des Franzosen Thibaut Pinot, der in seinem letzten Profijahr fährt. Mit ihm fuhr Morabito nämlich bis zu seinem Rücktritt vor vier Jahren in einem Team.