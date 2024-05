Zwei Tage kostenfreier Handball bei Dyn

Zum Auftakt der Play-offs im Basketball hat Sportsender Dyn ein neues zweitägiges Probe-Abo eingeführt, das auch Handball-Fans zugutekommen kann - insbesondere, wenn es taktisch klug eingesetzt wird.

In der Basketball Bundesliga hat mit den sogenannten Play-Ins die K.O.-Phase begonnen, Sportsender Dyn hat sich entschieden daher für gut einen Monat ein neues Probe-Abo anzubieten. Mit diesem kann bis zum 16. Juni für zwei Tage kostenfrei das Programm von Dyn aufgerufen werden - und zwar nicht nur die Übertragungen aus dem Basketball, sondern auch Livespiele und Formate aus anderen Sportarten.

Für die Nutzung ist dabei kein Gutschein-Code notwendig. "Innerhalb der ersten zwei Tage kannst du das Probeabo in deinem Profil eigenständig kündigen. Danach geht es automatisch in dein gewähltes Abonnement über. Das zweitägige Probeabo ist bis zum 16.06.2024 bei der Bestellung eines neuen Dyn-Abonnements automatisch inbegriffen", schreibt Dyn zu den Bedingungen der Aktion und weist darauf hin: "Gilt nicht für bestehende Jahres- oder Monatsabos."

Mit zwei kostenfreien Tagen bieten sich für die Handball-Fans, die bislang noch kein Dyn-Abo haben, interessante Optionen: So können am 25. und 26. Mai die EHF Finals in der European League, am 8. und 9. Juni das Final4 der Champions League oder am 1. und 2. Juni der letzte Spieltag der 1. und 2. Bundesliga der Männer mit dem Probeabo genutzt werden. Oder jetzt zwei Tage in die Handball Bundesliga schnuppern und das Abo für die bevorstehenden Highlights für 150 Euro im Jahr oder 14,50 Euro im Monat weiter laufen lassen.

» Infos zum zweitätigen Probe-Abo bei Dyn