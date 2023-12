Zwei Stürmer sollen gehen: Drochtersen/Assel dünnt Offensive aus

Bei der SV Drochtersen/Assel läuft die Kaderplanung auf Hochtouren. Die harmlose Offensivabteilung soll ausgedünnt werden. Der "kleinere, aber feinere" Kader soll der Philosophie des Trainers mehr angepasst werden.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Am vergangenen Wochenende hätte die SV Drochtersen/Assel noch im heimischen Kehdinger Stadion gegen den Hamburger SV II antreten sollen, doch aufgrund der Witterungsverhältnisse konnte auch in Drochtersen - wie vielerorts in der Regionalliga Nord - nicht gespielt werden. Damit ist für D/A nun offiziell die Winterpause angebrochen.

Gemischte Gefühle dürften dennoch vorherrschend sein. Zwar musste Drochtersen nur fünf Niederlagen einstecken, dazu kommen aber auch nur dürftige fünf Siege und acht Unentschieden. Seit dem Trainerwechsel zu Oliver Ioannou zeigt der Trend jedoch nach oben. Die einzige Niederlage in der neunwöchigen Amtszeit des 34-Jährigen setzte es gegen Titelanwärter Phönix Lübeck. Ioannou hatte Anfang Oktober vom beurlaubten Trainer Frithjof Hansen übernommen.

Sobotta und Gueye vor Abschied

Ein großes Manko beim D/A ist die Offensive. 23 Tore in 18 Saisonspielen sind eine magere Ausbeute und durchaus ausbaufähig für einen Klub, der sich vor der Saison in der Spitzengruppen wähnte. Der treffsicherste Akteur, Felix Schmiederer, steht derzeit bei fünf Saisontoren.

Deshalb plant der Tabellenelfte der Regionalliga Nord seine Offensive im Winter umzubauen. Präsident Rigo Gooßen gab bereits erste Personalentscheidungen bekannt: So soll Stürmer Marcell Sobotta nicht mehr für Drochtersen/Assel auflaufen, der bis Juni 2024 laufende Vertrag des 26-Jährigen aufgelöst werden. "Sobotta konnte mit seinen aktuellen Leistungen nicht überzeugen und wurde vom Training freigestellt, um bei anderen Vereinen vorstellig werden zu können", wird Gooßen in einer Pressemitteilung zitiert. Der Regionalliga-erfahrene Sobotta - über 211 Spiele in Deutschlands vierthöchsten Spielklassen - stand in der Hinrunde in 13 Spielen auf dem Platz. Ein Treffer gelang ihm dabei nicht.

Zudem wird auch Flügelstürmer Eric Gueye den Verein verlassen. Auch Gueye, der aus der U 23 von Holstein Kiel kam, konnte den "Erwartungen leider nicht gerecht werden und wird sich ebenfalls nach einem anderen Verein umschauen", so Gooßen. Gueye absolvierte in der Hinrunde 14 Ligaspiele und erzielte dabei ein Tor.

"Kleinen, aber feinen Kader"

Zudem ist nicht auszuschließen, dass in der Winterpause "die Verträge von ein oder zwei weiteren Spielern aufgelöst werden, die mit ihren Einsatzzeiten derzeit nicht zufrieden sind", so Gooßen weiter. Ob D/A selbst auf dem Transfermarkt aktiv wird, ist derzeit noch offen. Dennoch kündigte der Verein die Verlängerungen mit Leistungsträgern an, deren Verträge zum Saisonende auslaufen. Um welche Akteure es sich dabei handelt, ließ Gooßen offen.

Die Veränderungen im Kader sollen der Philosophie von Trainer Oliver Ioannou angepasst werden, der "gerne mit einem kleinen, aber feinen Kader weiterarbeiten will, der um Perspektivspieler aus der Landesliga-Mannschaft ergänzt werden soll, die sich über die Leistungen bei D/A II empfohlen haben".

Für die SV Drochtersen/Assel steht am 11. Februar das erste Pflichtspiel nach der Winterpause auf dem Programm. Dann gastiert die Ioannou-Elf im Edmund-Plambeck-Stadion bei Eintracht Norderstedt.