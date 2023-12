Zwei statt vier Schanzen: Schmid fiebert Silvester-Turnier dennoch entgegen

Eine Einigung für eine Vierschanzentournee der Frauen ist weiter nicht in Sicht. Beim Silvester-Turnier geht es für die Skispringerinnen aber zum ersten Mal auf die Olympiaschanze nach Garmisch-Partenkirchen.

Während die Vierschanzentournee der Männer am Freitag mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf so richtig beginnt, warten die Frauen weiter auf das finale Go für einen solchen Wettbewerb. Im vergangenen Jahr gab es als Ersatz um den Jahreswechsel vier Springen in Villach (Österreich) und Ljubno (Slowenien), diesmal nähert man sich örtlich mit Garmisch-Partenkirchen (30. Dezember) und Oberstdorf (1. Januar) den Männern zumindest schon einmal an. Allerdings stehen dieses Mal nur zwei Springen an.

"Ich freue mich richtig auf die Tour, auch wenn es noch keine Vierschanzentournee für uns ist. Es werden hoffentlich trotzdem zwei klasse Wettkämpfe", sagt Katharina Schmid, die das sogenannte Silvester-Turnier letztes Mal als Fünfte abschloss.

Dieses Jahr findet bei der Two-Nights-Tour erstmals ein Frauen-Springen auf der großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen statt. Erwartet werden etwa 6000 Fans - wahrscheinlich weniger als einen Tag später bei der Qualifikation der Männer. Als "Vorprogramm" sehen sich Schmid und Co. deswegen aber nicht. "Ich hoffe, dass wir gutes Wetter haben und viele Zuschauer vor Ort dabei sind und uns die Daumen drücken. Und ich hoffe auf knisternde Stimmung in den Stadien", sagt die 27-Jährige.

Schmid sucht ihre Top-Form

Beim Auftaktspringen in Garmisch und vor allem an Neujahr in ihrer Heimat Oberstdorf hofft Schmid auf eine Formsteigerung, denn mehr als ein achter Rang sprang diese Saison noch nicht heraus.

Dabei hatte der vergangene Winter mit der WM in Planica erfolgreich geendet. Viermal ging Schmid, die damals noch Althaus hieß - die Hochzeit erfolgte nach der Saison -, an den Start, dreimal gab es Gold (Normalschanze, Team und Mixed) und einmal Bronze (Großschanze). Vor allem das erste Einzel-Gold ihrer Karriere war eine Erlösung, zuvor hatte Schmid ein regelrechtes Silber-Abo.

Schmid setzt ihre Reichweite ein

Bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres landete Schmid, die auch als Botschafterin des Kinderhilfswerks Plan International für bessere Chancen von Mädchen in Afrika, Asien und Lateinamerika kämpft, auf Rang drei. Zudem nutzt sie ihre Bekanntheit, um immer wieder auf die fehlende "Schanzengleichheit" in ihrer Sportart hinzuweisen. Immerhin: Ein erster Skiflug-Weltcup ist für das Frühjahr in Vikersund geplant. "Da will ich die 200 Meter schaffen", sagt Schmid. Beim Testlauf im vergangenen Winter war sie "nur" auf 198,5 m gekommen.

Nur bei der Vierschanzentournee gibt es weiter keine Einigung. Schmid hat immer mal wieder mit einem Rücktritt kokettiert, aber die Premiere würde sie dann doch gerne noch erleben. Ob sie bis dahin durchhält? "Schaun mer mal", sagt Schmid und legt den Finger in die Wunde: "Wer weiß schon, wie lange das noch dauert."