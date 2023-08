Zwei statt sieben: Stamm vergleicht Freiburger Saisonstarts

Im Vergleich zur vergangenen Saison ist der Freiburger Saisonstart missglückt. Trainer Thomas Stamm fordert mehr Effizienz.

Der SC Freiburg II schloss eine starke Saison 2022/23 Ende Mai auf dem zweiten Platz ab. Die Basis hatten die Breisgauer schon zu Beginn gelegt mit sieben Punkten aus drei Spielen - nur vier Tore hatte das Team von Thomas Stamm dafür benötigt.

Nach dem 3. Spieltag in dieser Saison stehen gerade einmal zwei Punkte zu Buche, die Freiburger warten nach dem 0:0 gegen Aufsteiger SpVgg Unterhaching am Mittwochabend noch auf den ersten Saisonsieg.

"Wir müssen effizienter werden"

Stamm sieht Parallelen, aber auch einen entscheidenden Unterschied: "Im letzten Jahr hatten wir ähnliche drei Startspiele, wir haben uns genauso schwergetan, aber aus sehr wenigen Chancen viel gemacht. Das gelingt uns gerade nicht. Daran müssen wir arbeiten."

Wie im letzten Jahr müsse seine Mannschaft die zwei, drei Chancen eben einfach nutzen. "Wir müssen effizienter werden", forderte Stamm am "MagentaSport"-Mikrofon, mahnte aber gleichzeitig, geduldig zu bleiben und weiter zu arbeiten. Man befinde sich in einem Prozess.

Fortschritt gegenüber Dortmund-Spiel

Was der 40-jährige Schweizer am Mittwochabend gegen Unterhaching sah, gefiel ihm immerhin schon besser als der Auftritt in Dortmund (0:1) am Sonntag. "Wir hatten uns vorgenommen, nach der Niederlage in Dortmund ein anderes Gesicht zu zeigen. Ich denke, das ist uns über 90 Minuten gelungen, vor allem, was die Intensität angeht", meinte Stamm: "Wir waren viel kompakter, viel disziplinierter - und das ist die Basis."

In Summe sei seine Mannschaft aber "noch zu unsauber in den entscheidenden Momenten" gewesen. Und deshalb könne man mit dem Punkt durchaus zufrieden sein: "Wir waren wir nicht so dominant, dass man sagen kann, du brauchst den Dreier und musst ihn unbedingt mitnehmen. Ich sage aber, wir hätten den Sieg verdient gehabt."

Die nächste Chance auf den ersten Saisonsieg bietet sich den Freiburgern bereits am Samstag. Zur zweiten Auswärtsbegegnung der englischen Woche ist der Sport-Club beim noch punktlosen SC Verl zu Gast.