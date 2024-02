Zwei-Stadien-Lösung? Jauk blickt neidisch auf andere Landeshauptstädte

Mit 14.915 Zuschauern weist der SK Sturm Graz hinter dem SK Rapid den zweitbesten Zuschauerschnitt in der Bundesliga auf. Die Merkur-Arena genügt aber schon lange nicht mehr den modernen Standards, zudem teilt man sich das Stadion mit Stadtrivale GAK. Bei einer Zwei-Stadien-Lösung lässt sich die Politik aber Zeit.

14.915 Fans pilgerten in der aktuellen Saison im Durchschnitt zu den Heimspielen von Sturm Graz. Die bisherigen zehn Heimpartien waren zu 91 Prozent ausgelastet, womit die Steirer hier die Spitze in der Bundesliga bilden. Allerdings nagt der Zahn der Zeit an der Merkur-Arena in Graz-Liebenau, die bereits in die Jahre gekommen ist und nicht mehr den modernen Standards entspricht. Champions League darf in der Hauptstadt der Steiermark nicht mehr gespielt werden. Zumindest die Heimspiele in der Europa- wie Conference League konnten die "Blackies" zuhause bestreiten, da man Adaptierungen in Millionenhöhe in Kauf nahm und damit eine drohende Stadionsperre der UEFA für internationale Spiele abwendete. Dass man die Spielstätte zudem mit Erzrivale Grazer AK teilt, macht die Situation nicht besser.

Aus diesem Grund träumt man in der Hauptstadt der Steiermark von einer Zwei-Stadien-Lösung. Sturm machte bereits deutlich, dass man an einem Kauf der Arena in Liebenau interessiert sei, um dieses grundlegend renovieren zu können. "Genau genommen ist das eine von mehreren Varianten für eine Eigentümerrolle. Derzeit hat die Stadt Graz erklärt, in keine Verhandlungen einzutreten, solange die Standortfrage nicht entschieden ist", erklärt Sturm-Präsident Christoph Jauk im Interview auf der "Vereinsseite". Allerdings bewegt sich in dieser Causa alles nur sehr langsam: "Die Stadt Graz bekennt sich zur Zwei-Stadion-Lösung und will bis Februar den Standort präsentieren. Sturm unterstützt diesen Plan. Leider hat der bisherige Weg sehr lange gedauert und keine finalen Entscheidungen gebracht."

"Fußball immer ein gesellschaftliches Spiegelbild"

Zuletzt beim 4:1-Sieg gegen Slovan Bratislava wurde wieder deutlich, dass das Stadion nicht mehr den modernen Sicherheitsanforderungen entspricht. Zuletzt preschten die beiden Stadtrivalen sogar mit einem gemeinsam erarbeiteten Sicherheitskonzept nach vorne und spielten den Ball der Stadt Graz und den Behörden zu. Jauk will die Hoffnung auf Besserung nicht aufgeben: "Ich bleibe optimistisch, wenn es uns manchmal auch nicht leichtfällt. In anderen Landeshauptstädten hat der Fußball einfach einen deutlich höheren politischen Stellenwert." Konkret beklagt der Sturm-Präsident auch die Diskrepanz zwischen Land und Stadt: "Im Land existiert das Verständnis, dass wir infrastrukturell großen Nachholbedarf haben, sehr wohl. Darum gibt es ein klares Bekenntnis für unser Jugend- und Frauen-Trainingszentrum. Die Stadt tickt politisch völlig anders und manche bespielen gerne Vorurteile zum Fußball in der Hoffnung, Stimmen zu gewinnen. Bei der Mehrheit der Stadtparteien dreht sich das aber gerade."

Jauk stellt auch klar, dass man keine utopischen Lösungen anstrebe: "Wir fordern nicht mehr als das, was unseren Konkurrenten in anderen Städten zur Verfügung steht. Bei der großen Wertschöpfung, die Sturm erbringt, ist das auch mehr als gerechtfertigt." Und aufgrund der Zuschauerzahlen sowie des stetigen Fanzuwachses - Sturm steht mittlerweile bei über 12.000 Vereinsmitgliedern - wäre eine Modernisierung der Merkur-Arena auch dringend nötig. "Allein im vergangenen Jahr kamen über 300.000 Besucher ins Stadion. Allgemein war der Fußball immer ein gesellschaftliches Spiegelbild, hier sind alle gefordert und wir brauchen dringend eine professionellere Infrastruktur im Stadion. Investitionen in die Sicherheit wurden von der Politik versprochen", so Jauk.

Und aufgrund des sportlichen Erfolgs der Grazer mit zwei Vizemeistertiteln in den vergangenen drei Jahren sowie dem Cupsieg 2023 sollte ein zeitgemäßes Stadion für die aktuell zweitstärkste Kraft im österreichischen Fußball definitiv kein Wunschtraum bleiben.