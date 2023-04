Zwei Sportwagen, kein Führerschein: Rune erwägt Schnellkurs

Tennis-Profi Holger Rune (19) steht nach seinem zweiten Turniersieg in München vor einem Luxusproblem.

Der Preisträger und sein Auto: Holger Rune gewann die BMW-Open in München 2023. Foto: Gettyimages/Pool via Eibne

"Zwei Sportwagen, aber immer noch kein Führerschein", lachte der 19 Jahre alte Däne am Sonntag nach einem dramatischen Sieg gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp.

Vom Vorjahressieg steht ein weiteres Siegerauto parat

"Ich denke, das Auto bekommt jemand aus meiner Familie", berichtete der Weltranglisten-Siebte weiter. Schon in seinem Fahrzeug, das er für den Turniersieg im Vorjahr erhalten hatte, saß der Youngster bislang nur als Beifahrer.

Nach dieser Saison soll sich das endlich ändern. "In Dänemark kann man eine Art Express-Führerschein in zwölf Tagen machen. Das notiere ich mir in meinen Kalender für das Jahresende", sagte Rune. Während der Saison dürfte der Däne kaum Zeit für den Führerschein finden - vor allem nicht, wenn er so weiterspielt.

