Zwei Spieler des BAK kollabieren nach Schlusspfiff

Beim Berliner AK sind zwei Spieler nach dem Schlusspfiff zusammengebrochen. Beide waren von einem Corona-Ausbruch beim Regionalligisten betroffen.

Nach dem 0:2 am Freitagabend bei Carl Zeiss Jena hätten Ugur Tezel und Kwabe Schulz Herz-Kreislauf-Probleme gehabt und seien von Notärzten mit Sauerstoff versorgt worden, berichtete Trainer André Meyer dem RBB. Laut der Notärzte gebe es "einen unmittelbaren Zusammenhang" zu deren Corona-Erkrankung im November.

Der eingewechselte Schulz war direkt nach dem Schlusspfiff kollabiert. Der ausgewechselte Tezel sackte erst später in der Kabine zusammen. "Wir sind natürlich zusammengeschreckt. Das hat uns die Dinge nochmal richtig vor Augen geführt", sagte Meyer und sprach von einer "brutal emotionalen" Situation. Auch andere Spieler, die gerade von der Infektion genesen waren, hätten "für sich selbst Angst gehabt".

Nach der Corona-Quarantäne hatte der BAK vier Spiele binnen elf Tagen bestreiten müssen. "Da kommt man an einen Punkt, an dem der Körper streikt", sagte Meyer. Die Ergebnisse seien zweitrangig, aber "so macht Fußball keinen Sinn".