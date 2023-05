Zwei Spiele Sperre: Wiesbaden im Saisonfinale ohne Reinthaler

Der SV Wehen Wiesbaden muss im Saisonfinale der 3. Liga auf Max Reinthaler verzichten. Nach seiner glatten Roten Karte im Spiel gegen die SV Elversberg am vergangenen Wochenende hat das Sportgericht des DFB nun die Sperre bekanntgegeben.

Beim 1:1 im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Elversberg am vergangenen Samstag erhielten die Aufstiegshoffnungen der SVWW einen Dämpfer. Da einen Tag später allerdings auch Saarbrücken (2:2 gegen Duisburg) und am Montag Dresden (1:4 gegen Meppen) patzten, rangiert Wiesbaden vor dem letzten Spieltag weiter auf Platz vier, der die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation sichern würde. Der SC Freiburg II, aktuell auf Rang zwei, ist nicht aufstiegsberechtigt.

Auch der direkte Gang in die 2. Liga ist weiterhin machbar, Osnabrück steht punktgleich mit Wiesbaden auf Rang drei (jeweils 67 Zähler) und hat nur eine minimal bessere Tordifferenz (+20 zu +19). Wiesbaden muss in der am Samstag anstehenden, letzten Partie der regulären Saison gegen den Halleschen FC (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) allerdings ohne Abwehrspieler Reinthaler auskommen.

Wie der DFB mitteilte, muss der 28-Jährige nach seiner Roten Karte gegen die SVE eine Sperre von zwei Spielen absitzen. Reinthaler wurde in der 41. Minute vom Platz gestellt, nachdem er den enteilten Luca Schnellbacher kurz vor dem Strafraum per Trikotzupfer stoppte. Schiedsrichter Sören Storks entschied folgerichtig auf Notbremse.

Damit fehlt der Innenverteidiger nicht nur im Drittliga-Finale gegen den HFC, sondern auch im Hinspiel einer möglichen Relegation oder zum Auftakt der kommenden Spielzeit. Reinthaler gehörte in 24 seiner 30 Einsätze in der 3. Liga der Wiesbadener Startelf an, im Schnitt kam er auf eine kicker-Note von 3,2. Als naheliegendste Alternativen kommen Florian Carstens und Sebastian Mrowka in Frage.