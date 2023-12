Zwei Spiele Sperre: Muheim fehlt dem HSV in Nürnberg und auf Schalke

Der Hamburger SV muss nicht nur beim Jahresabschluss gegen den 1. FC Nürnberg, sondern auch zum Auftakt der Rückrunde gegen Schalke auf Miro Muheim verzichten. Der Verteidiger wurde vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt.

Keine Punkte gegen Paderborn, ein Verteidiger weniger im Kader gegen Nürnberg und Schalke - gebrauchtes Wochenende für den HSV: Miro Muheim fehlt den Rothosen nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den SCP (1:2) für zwei Spiele. Am Montagnachmittag gab der DFB das entsprechende Urteil des Sportgerichts bekannt.

Offizieller Grund ist das "unsportliche Verhalten", für das Muheim am Samstag in der 78. Minute belangt wurde. Zunächst zückte Schiedsrichter Christian Dingert nur die Gelbe Karte für das Foul des HSV-Profis, der bei einem langen Ball der Paderborner auf der rechten Seite Raphael Obermair zu Fall gebracht hatte. Nach Hinweis des VAR schaute sich Dingert die Szene nochmal an und entschied auf Notbremse und damit Rot. Eine harte Entscheidung.

Spieler und Verein haben dem Urteil des Sportgerichts bereits zugestimmt, dieses ist damit rechtskräftig. Muheim kann also erst Ende Januar im Heimspiel gegen den KSC auf den Rasen zurückkehren.

Auch Heyer fehlt in Nürnberg

Vor dem Abschluss der Hinrunde am kommenden Samstag in Nürnberg (13 Uhr, LIVE! bei kicker) blickt HSV-Trainer Tim Walter auf eine angespannte Personalsituation in der Defensive. Ignace van der Brempt droht auszufallen, Stephan Ambrosius musste gegen Paderborn nach einem Sturz auf den Rücken ausgewechselt werden, sollte aber rechtzeitig fit werden.

Neben Linksverteidiger Muheim fehlt in Person von Moritz Heyer (Gelbsperre) noch ein zweiter Außenverteidiger. Gut möglich, dass Walter auf die beiden 19-jährigen Williams Mikelbrencis und Nicolas Oliveira zurückgreifen muss. Heyer ist zum Rückrundenauftakt gegen Schalke (20. Januar) immerhin wieder dabei - Muheim muss dann ein weiteres Mal zuschauen.