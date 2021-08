Zwei Spiele Sperre für Ziereis

Die Rote Karte von Philipp Ziereis wird zur Chance für James Lawrence - mindestens zwei Spiele hat er Zeit, sich seinen Platz zurückzuholen.

Das Sportgericht des DFB hat Ziereis wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Ziereis war bei der 1:3 Niederlage in Paderborn bereits in der 6. Minute von Schiedsrichter Benjamin Brand des Feldes verwiesen worden.

Vom Partner in der Innenverteidigung hatte es noch Flankenschutz für Ziereis gegeben. "Ich denke, das ist zu wenig für einen Elfmeter und eine Rote Karte", sagt Jakov Medic über jenes kurze Halten gegen Sven Michel, das letztlich vorentscheidend für St. Paulis erste Saisonpleite war. Und auch eine Umstellung in der Viererkette einleitet?

Lawrence kämpft um seinen Platz

Unmittelbar vor EM-Start hatte sich James Lawrence im Quartier der walisischen Nationalelf an der Wade verletzt, St. Paulis Mediziner hatten danach auf einen behutsamen Aufbau gesetzt. Der vor einem Jahr als Abwehrchef vom RSC Anderlecht fest verpflichtete 29-Jährige sollte nach verschiedenen Blessuren in den Vorjahren stabil durch diese Spielzeit kommen. Die Folge der Vorsicht: Im Zentrum spielten sich Ziereis und Youngster Medic während der Vorbereitung in den Fokus, überzeugten beide auch zum Start. Wackelt durch die Zwangspause nun der Status des ab sofort gesperrten Kapitäns?

Der Einsatz in Paderborn war zumindest noch kein rundum gelungenes Bewerbungsschreiben von Lawrence, gegen Spitzenreiter Jahn Regensburg und bei Hannover 96 bekommt er jetzt zwei Gelegenheiten, sich seinen Platz wieder zurückzuholen.