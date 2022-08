Zwei Spiele Sperre für Rieder

Drittliga-Spitzenreiter 1860 München muss zwei Partien ohne Tim Rieder bestreiten. Der Mittelfeldspieler wurde nach seinem Platzverweis im Spiel gegen Halle vom DFB für zwei Begegnungen gesperrt.

Rieder hatte seinen Gegenspieler Timur Gayret im Spiel von 1860 München gegen den Halleschen FC (3:1) in der 57. Minute an der Mittellinie mit offener Sohle am linken Schienbein getroffen. Schiedsrichter Steven Greif hatte ihm daraufhin die Rote Karte gezeigt. Insgesamt verteilte der Unparteiische in der Partie 13 Verwarnungen und zwei Platzverweise.

Nun sprach das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen rohen Spiels eine Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 3. Liga aus. Löwen-Coach Michael Köllner muss damit am Samstag bei Viktoria Köln (Anpfiff 14 Uhr, LIVE! bei kicker) und in der Woche danach im Heimspiel am Sonntag gegen den MSV Duisburg (Anpfiff 14 Uhr, LIVE! bei kicker) ohne Rieder auskommen.

jim