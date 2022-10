Zwei Spiele Sperre für HSV-Kapitän Schonlau

Der Hamburger SV muss in den kommenden beiden Ligapartien auf Sebastian Schonlau verzichten.

Der Kapitän des HSV wurde am Montagnachmittag vom DFB-Sportgericht wegen "eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt". Damit muss Schonlau in den anstehenden Ligapartien am kommenden Sonntag gegen den 1. FC Magdeburg sowie eine Woche später beim SC Paderborn (beide 13.30 Uhr) zuschauen.

Im DFB-Pokal wäre Schonlau jedoch spielberechtigt. Der HSV trifft in der 2. Runde am Dienstagabend (18 Uhr) bei Bundesligist RB Leipzig an. Allerdings hatte Coach Tim Walter bereits im Vorfeld angekündigt, bei den Sachsen auf Jonas David zu setzen.

Schonlau hatte im Hamburger Derby am Freitagabend beim FC St. Pauli (0:3) in der 28. Minuten nach einem Foul an Etienne Amenyido von Schiedsrichter Deniz Aytekin die Rote Karte gesehen.