Zwei Spiele gesperrt: FCS-Serien-Fortsetzung ohne Gaus

Die Durststrecke ist zu Ende, drei Niederlagen ließ der 1. FC Saarbrücken, der auch den Heimfluch gebannt hat, nun zwei Siege folgen. Die Serie muss ohne Marcel Gaus halten.

Sechs Punkte, 7:0 Tore: Saarbrücken hat nicht nur die Talsohle durchschritten, sondern hat sich auch im Aufstiegsrennen zurückgemeldet und zudem im fünften Anlauf die ersten Heimpunkte 2023 geholt. "Der Heimfluch war für uns kein Thema“, ließ Rüdiger Ziehl bei "MagentaSport" wissen, Erleichterung war dennoch im FCS-Lager zu spüren. Zumal der Trainer mit seinem Team zufrieden war: "Es war wichtig, die Leistung auf den Platz zu bringen - und das hat gepasst."

Einziger Wermutstropfen beim deutlichen 5:0 gegen die SpVgg Bayreuth war die Rote Karte gegen Marcel Gaus. Der stellte in der 55. Minute zumindest das personelle Gleichgewicht wieder her, denn nach der frühen Roten Karte gegen Gäste-Akteur Nicolas Andermatt, der zwei Spiele gesperrt wurde, flog Gaus nach einem groben Foulspiel vom Platz.

Das DFB-Sportgericht hat den Außenbahnspieler, der im Januar mit der Erfahrung von 233 Zweitligapartien ins Saarland wechselte und gegen Bayreuth erst sein zweites Spiel von Beginn an bestritt, "wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 3. Liga belegt".

Wiedergutmachung gegen Essen?

Der Freude über den Dreier gegen die Oberfranken tat der Platzverweis letztlich keinen Abbruch. "Wir haben es am Ende gut gemacht und in der Höhe auch verdient gewonnen", so Ziehl. Nun geht es ohne Gaus am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Rot-Weiss Essen. Da hat Saarbrücken noch etwas gutzumachen, denn das Hinspiel ging mit 1:0 an RWE.