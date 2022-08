Zwei sind noch was schuldig: Real Madrid im Check

Real Madrid ist amtierender Meister und Champions-League-Sieger, geht es von hier jetzt also nur noch bergab? Womöglich geht es sogar noch bergauf.

Er ist wieder da, der große Rivale. Es ist zwar schwer, all die finanziellen Verrenkungen des FC Barcelona sauber nachzuvollziehen, und aus wirtschaftlicher Sicht ist diese Herangehensweise durchaus riskant. Doch mit kaufwütigen Katalanen sollte in der Saison 2022/23 wieder zu rechnen sein.

Er ist doch nicht da, der große Galactico. Mit Kylian Mbappé hatte Real Madrid eigentlich schon ziemlich sicher geplant, bis dessen Klub Paris Saint-Germain, der ja ebenfalls über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, diese auch geltend gemacht hat. Mbappé blieb in Paris - und Erling Haaland, dessen Verpflichtung die Blancos wegen des Franzosen schließlich vernachlässigt hatten, wechselte zu Manchester City. Blöd gelaufen.

Hat es Real Madrid im Jahr nach dem Gewinn der Meisterschaft - und vor allem im Jahr nach dem Gewinn der 14. Champions League - also verpasst, eine ohnehin schon in die Jahre gekommene Mannschaft auf die kurz- und mittelfristige Zukunft vorzubereiten? Jein. Denn ganz untätig sind die Königlichen auf dem Transfermarkt nicht geblieben.

Zwei Kracher für Kaderbreite und Zukunft

Mit der ablösefreien Verpflichtung von Antonio Rüdiger (FC Chelsea) ist schon mal ein echter Coup gelungen. Musste vergangene Saison - wie so oft - immer mal wieder "Feuerwehrmann" Nacho in der Viererkette aushelfen, hat Trainer Carlo Ancelotti nun die Qual der Wahl. Bilden das Innenverteidigerduo weiterhin David Alaba und Eder Militao, was der Italiener andeutete, oder rückt Rüdiger in die Mitte und Alaba nach links? Auch Rüdiger wurde in der Vorbereitung schon links eingesetzt, und Ferland Mendy ist ja auch noch da.

Während Rüdiger mit 29 Jahren noch immer ein paar gute Spielzeiten im Tank hat, steht Aurelien Tchouameni eine Reihe weiter vorne mit seinen 22 Lenzen sogar noch am Beginn einer möglicherweise großen Laufbahn. Der zentrale Mittelfeldspieler (AS Monaco) war den Königlichen mindestens 80 Millionen Euro wert, weil der Franzose auch das komplettiert, wofür Real Madrid wahrscheinlich schon jetzt gesorgt hat: die Nachfolge des Mittelfeldtrios Casemiro, Luka Modric und Toni Kroos.

Real Madrids Mittelfeld der Zukunft? Neuzugang Aurelien Tchouameni, Fede Valverde und Eduardo Camavinga (v. li.). Getty Images (3)

Wenn das Erfolgstriumvirat vielleicht schon ab der kommenden Saison damit beginnt, allmählich kürzer zu treten, stehen Tchouameni (22), Eduardo Camavinga (19) und Fede Valverde (24) bereits in den Startlöchern. Die Moderation dieses Übergangs der Generationen zählt schon 2022/23 zu den Herausforderungen, die Ancelotti zu bewältigen hat. Mit dem Wissen, dass das junge Trio zwar anders als Casemiro, Modric und Kroos kein "Bermudadreieck ist, in dem der Ball verloren geht" (Zitat Ancelotti), dafür aber jede Menge im zeitgemäßen Fußball gefragte Physis mitbringt.

Da bei Thibaut Courtois nicht davon auszugehen ist, dass er nach seiner herausragenden Saison 2021/22 plötzlich in ein Leistungsloch fällt, lässt sich bilanzieren, dass sich Real trotz der Abgänge von Marcelo, Isco, Gareth Bale und Luka Jovic in drei der vier Mannschaftsteile keinesfalls verschlechtert hat - wenn Rechtsverteidiger Dani Carvajal die Rückkehr zu alter Form noch etwas beibehalten kann. Bliebe noch der vierte Teil. Und die Erkenntnis, dass der zuletzt überragende Karim Benzema so weitermachen muss, wenn Real Madrid so weitermachen soll.

Nun sagt eine durchwachsene Vorbereitung bei den Blancos meistens wenig aus - "da sind wir immer richtig gut", flachste Kroos in seinem Podcast "Einfach mal luppen" in Richtung Mario Götze, dessen neuen Klub Eintracht Frankfurt Real schon vor Ligastart am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im europäischen Supercup gegenübersteht. Und doch machte sich in den Spielen gegen den FC Barcelona (0:1), Club America (2:2) und Juventus Turin (2:0) eine gewisse Abhängigkeit vom voraussichtlichen Weltfußballer weiterhin bemerkbar. Aber Benzema wird im Dezember 35.

Weil weder Mbappé noch Haaland in den kommenden Jahren im bald fertig renovierten Estadio Santiago Bernabeu auflaufen werden, sind beim spanischen Rekordmeister nun vor allem die anderen Angreifer gefragt, wenn in zehn Monaten auch die 36. "Liga" am Cibeles-Brunnen gefeiert werden soll. Denn Barça darf im ersten kompletten Jahr unter Trainer Xavi und mit Einkäufen wie Robert Lewandowski, Raphinha oder Jules Koundé auf Augenhöhe erwartet werden.

Zwei Angreifer in der königlichen Schuld

Shootingstar Vinicius Junior sollte seine geradezu explodierten Torbeteiligungen konstanter einbringen, Flügelpartner Rodrygo ("Ich will mehr Tore schießen und werde besser sein als vergangene Saison") muss die seinen nach gerade mal vier Ligatreffern überhaupt erst explodieren lassen. Beide Brasilianer waren einst ja auch nicht billig. Und Eden Hazard sowieso nicht, der noch mehr in der Schuld des Madridismo steht als Rodrygo.

Nächste Saison werde ich alles für euch geben. Eden Hazard zu den Real-Fans

Nach drei Jahren, in denen vom einstigen Ausnahmespieler urplötzlich nichts mehr zu sehen gewesen war, wirkt der Belgier tatsächlich sowohl so austrainiert als auch so spritzig wie lange nicht. Zwar wird es auf seiner vermutlich besten Position auf der linken Seite an Vinicius Junior wohl kein Vorbeikommen geben, aber Ancelotti hat auf dem Weg zum CL-Titel ja mehr als angedeutet, ohnehin nicht das definierteste taktische Korsett anzulegen.

Und so stellte sich Hazard auf der großen Titelsause mit einem Mikrofon vor die Fans, ließ die drei bitteren Jahre noch einmal kurz Revue passieren und versprach: "Nächste Saison werde ich alles für euch geben." Er wisse, so der 31-Jährige, dass er Real Madrid noch etwas schuldig ist. Also quasi ein Top-Transfer aus den eigenen Reihen? Hazard sollte ursprünglich ja sowieso mal ein Galactico werden.