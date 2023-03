Zwei schöne Gesten: Warum das Bernabeu "You'll never walk alone" spielte

Nach Real Madrids Weiterkommen gegen den FC Liverpool lief im Estadio Santiago Bernabeu plötzlich die Reds-Hymne "You'll never walk alone". Damit bedankten sich die Königlichen für eine Geste aus dem Hinspiel.

Der 7. Mai 2019 wird im Herzen einiger Liverpool-Fans wohl für lange Zeit einen besonderen Platz einnehmen. Spieler und Trainer der Reds standen Arm in Arm vor "The Kop" und feierten mit den Fans das verrückte 4:0-Halbfinal-Comeback gegen den FC Barcelona. Alle sangen einstimmig "You'll never walk alone".

Am Mittwochabend hatte das Klopp-Team gegen Real Madrid eine weitere Aufholjagd zwar deutlich verpasst, nach dem Schlusspfiff war im Estadio Santiago Bernabeu, wo Real Madrid mit 1:0 gewonnen hatte, aber trotzdem die Fußballhymne erklungen, die vor allem mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht wird.

Das wird die Reds nur bedingt getröstet haben, war seitens der Königlichen aber nicht etwa provokant oder süffisant, sondern bewusst als schöne Geste zu verstehen gewesen. Diese hatte eine Vorgeschichte.

Vor Madrids 5:2-Sieg vor drei Wochen im Achtelfinal-Hinspiel war die königliche Vereinslegende Amancio Amaro verstorben. Der einstige Rechtsaußen war als Held des sechsten Europapokalerfolgs 1966 in Reals Klubgeschichte eingegangen, der Europameister von 1964 wurde 83 Jahre alt.

Diesmal freut sich Klopp

Als die Blancos just an diesem Abend an der Anfield Road antraten, legte eine kleine Liverpooler Delegation um Vereinslegende Kenny Dalglish vor dem Auswärtsblock einen Trauerkranz nieder, um Amancios zu gedenken.

Eine Geste, die Real Madrid sehr erfreute - und für die sich die Blancos revanchieren wollten. So lief nach dem Schlusspfiff im Bernabeu, auch wenn es für den LFC diesmal nichts zu feiern gab, dessen legendäre Hymne. "Das war eine große Geste", freute sich Reds-Coach Jürgen Klopp - und fasste zusammen: "Real Madrid und Liverpool, das sind zwei Schwergewichte."