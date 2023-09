Zwei Schlüssel zum Bayer-Erfolg: Warum Xabi Alonso weniger fordern muss

Der Kader? In der Breite wie der Spitze verstärkt. Die Mannschaft? Spielerisch und taktisch weiterentwickelt. Doch zu diesen offensichtlichen Faktoren kommt eine neue Arbeitseinstellung, die zum Erfolg von Bayer 04 entscheidend mit beiträgt.

Es ist das Wort, das Xabi Alonso seit seinem Amtsantritt immer wieder in schöner Regelmäßigkeit gebraucht: Mentalität. Diese wolle man in der Vorbereitung "bauen", erklärte der Baske auch zu Beginn dieses Sommers. Wille, Erfolgshunger, Resilienz, Eigenantrieb sollen seine Profis an den Tag legen, um das Maximum herauszuholen.

Bislang, das belegen Leistungen und Ergebnisse, gelingt dies in dieser Spielzeit sehr gut. Doch neben der offensichtlich erhöhten fußballerischen Qualität im Kader und der gleichermaßen offenkundigen Weiterentwicklung der Mannschaft im taktischen Bereich durch Trainer Xabi Alonso gibt es eben zwei weitere Schlüssel, die Bayer 04 zum derzeitigen Erfolg führen. Und diese sind im motivationalen Bereich zu finden.

Dass die Bayer-Profis selbst nach dem süßen Last-Minute-2:2 in München den Finger in die Wunde legten und die eigene Schwäche bei gegnerischen Standards sowie die Chancenverwertung monierten, spricht Bände und wird auch von Simon Rolfes mit Zufriedenheit wahrgenommen.

Mit Mindset zum Aufschwung

"Es gibt immer Sachen, die man verbessern kann", stimmt der Geschäftsführer den Gedanken von Granit Xhaka und Co. nicht nur zu, sondern sieht dieses Mindset, das sich in diesem Sommer im Kader etabliert, als einen entscheidenden Faktor für den Aufschwung an. Dieses habe sich "deutlich verändert im Spirit und Charakter der Mannschaft", urteilt Rolfes.

Was der 41-Jährige damit genau meint, erklärt er so: In Bezug auf den "Durch die Zu- und Abgänge ist ein anderer Zug drin", nennt er die Umstrukturierung des Kaders hinsichtlich seiner Spielerpersönlichkeiten als einen Grund. Den zweiten sieht er in dem erhöhten internen Wettbewerb. "Durch den größeren Konkurrenzkampf ist jeder gefragt, sich zu verbessern", betont Rolfes.

Andere Charaktere und die Tatsache, dass sich kaum ein Akteur seines Platzes auf Dauer sicher sein kann, führen zu höherem Antrieb und (Eigen-)Motivation. Der Impuls, trotz der aktuellen Erfolge weiter hart an sich zu arbeiten, muss daher nicht in erster Linie vom Trainerteam kommen - was ohnehin auf Dauer kein erfolgsversprechender Ansatz wäre.

Den Leistungsgedanken jeden Tag vorleben

Vielmehr wird dieser Anstoß zumindest zum Teil auch aus der Mannschaft heraus initiiert. So verband Xhaka in München seine Ansage, dass er Bayer 04 als ernsthaften Bayern-Konkurrenten sehe, mit der klaren Forderung, "weiter hart zu arbeiten".

Xabi Alonso lebt diesen absoluten Leistungsgedanken, diese intrinsische Motivation nicht nur wie beim Spitzenspiel in München während der 90 Minuten an der Seitenlinie vor, sondern in jeder Trainingseinheit. Und das selbst dann, wenn wie in der Länderspielperiode die Hälfte der Akteure auf dem Platz Nachwuchsspieler sind.

Carpe diem (Nutze den Tag!) könnte das Motto des früheren Weltklasseprofis lauten, der nur deshalb so erfolgreich wurde, wie er es eben war. Sein tägliches Vorbild treibt die Bayer-Profis an, selbst das Maximum zu investieren, ohne dass der Welt- und Europameister dies dauernd selber explizit einfordern muss.