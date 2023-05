Zwei-Satz-Sieg gegen Tsitsipas: Medvedev folgt Rune ins Finale

Die Finalisten beim ATP Masters in Rom stehen fest. Nach Holger Rune erreichte auch Daniil Medvedev. Der Russe schaltete in der Ewigen Stadt Stefanos Tsitsipas aus.

Der Weltranglistendritte Medvedev und der 20-jährige Däne Rune bestreiten am Sonntag das Finale beim ATP-Masters in Rom. Medvedev besiegte nach zwischenzeitlich fast fünfstündiger Regenpause den letztjährigen Finalisten Stefanos Tsitsipas (Griechenland) mit 7:5, 7:5. Zuvor hatte Rune das skandinavische Duell gegen den Norweger Casper Ruud mit 6:7, 6:4, 6:2 gewonnen.

Das Duell zwischen Medvedev und Tsitsipas zog sich wegen des Regens über Stunden hin: ""Es war sehr schwierig mit der Regenverzögerung, ich habe mich sechs- oder siebenmal aufgewärmt, das kann einen auch schon mal aus der Bahn werfen", sagte Medvedev. "Heute, ich weiß nicht warum, habe ich einfach nur gelacht."

Zuvor musste Rune über drei Sätze gehen. "Ich hatte im zweiten Sat] nichts zu verlieren, also habe ich mir einfach gesagt, dass ich frei spielen und es genießen soll, da ich dachte, dass es mein letzter Satz hier sein würde", sagte Rune. "Das war dann der Schlüssel zum Comeback.

Erst einmal standen sich Medvedev und Rune bisher gegenüber, im Viertelfinale von Monaco setzte sich Rune Anfang April in zwei Sätzen durch. Der Däne spielt in Rom das achte ATP-Finale seiner Karriere, das dritte in diesem Jahr nach seinem Turniersieg in München und seiner Endspiel-Niederlage in Monaco gegen Andrej Rublev. Im Viertelfinale von Rom hatte er Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien) auf die Heimreise geschickt.

Medvedev peilt im Finale den 20. Titel seiner Karriere an, den sechsten auf Masters-Ebene. In diesem Jahr gewann er bereits das 1000er-Turnier in Miami, Rune feierte 2022 in Paris-Bercy seinen bisher größten Erfolg. Im Halbfinale gegen Ruud gelang ihm im fünften Duell mit dem Norweger der erste Sieg.