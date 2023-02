Zwei Rückkehrer für Bochums Wackel-Abwehr

Seine Abwehr, die jüngst in Bremen für ein paar Slapstick-Momente sorgte, kann Bochums Trainer Thomas Letsch gegen Schalke umbauen. Zwei Rückkehrer sollen für mehr Stabilität sorgen.

Gar nicht mal viele Chancen erlaubte der VfL dem Gegner Werder Bremen, doch der Aufsteiger nutzte seine Möglichkeiten konsequent. 3:0 hieß am Ende das Ergebnis, 3:0 lautete auch das Chancen-Verhältnis.

Das heißt: Viel wackliger als sonst war auch die neu formierte Dreierkette nicht, die Trainer Thomas Letsch angesichts der Personalnot nominiert hatte. Aber die Bochumer Hintermannschaft erlaubte sich gegen Werder einige Slapstick-Momente, ließ sich ziemlich leicht düpieren, allerdings nicht zum ersten Mal.

Von der Dreierkette zurück zum 4-3-3

Völlig egal, ob nun Dreier- oder Viererkette, mit solchen individuellen Fehlern ist ein Bundesligaspiel nun mal nicht zu gewinnen. Die Zahl jedenfalls klingt erschreckend: Am 22. Spieltag kassierte Bochum bereits die Gegentreffer 52 bis 54 und ist damit klar Schlusslicht der Liga, sogar der nächste Gegner Schalke ist da noch deutlich besser. Die Königsblauen kassierten bisher als zweitschlechtestes Team 42 Gegentore.

Gut möglich, dass Letsch am Samstag im Treffen des Tabellen-17. gegen den 18. wieder von seiner eigentlich bevorzugten Dreierkette abrückt und wie ansonsten beim VfL fast immer mit einem 4-3-3 spielen lässt. Denn zu Beginn der Trainingswoche am Dienstag zeichnete sich ab, dass der Bochumer Coach wieder auf zwei bewährte Abwehrkräfte zurückgreifen kann.

Ivan Ordets jedenfalls, der Abwehrchef, der am Samstag in Bremen gefehlt hatte, absolvierte zwar zunächst nur Teile des Mannschafts-Trainings, soll aber am Mittwoch wieder komplett einsteigen und dürfte daher gegen Schalke auf seinen Posten in der Innenverteidigung zurückkehren.

Schlotterbeck oder Masovic?

Wieder fit ist zudem Linksverteidiger Danilo Soares, der in Bremen ebenfalls wegen Erkrankung gefehlt hatte. Auf der rechten Seite wird dann vermutlich wieder Saidy Janko übernehmen, weil Cristian Gamboa weiterhin ausfällt.

Bleibt noch die Frage, wer neben Ordets in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt. Keven Schlotterbeck zeigte sich zuletzt immer wieder fehlerhaft, gilt zwar als spielerisch stärker, doch gegen Schalke dürfte Erhan Masovic den Vorzug erhalten, der im Zweikampf zuletzt den etwas solideren Eindruck hinterließ.

Am Samstag beim Kellerduell an der Castroper Straße (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) treffen sich übrigens die schwächste Abwehr und der harmloseste Angriff. Schlusslicht in Sachen Gegentreffer ist wie erwähnt der VfL Bochum; so harmlos wie der FC Schalke präsentiert sich dagegen kein anderer Bundesligist. Die Königsblauen kommen bisher erst auf 16 Treffer.

In der jüngsten Vergangenheit hatten in diesem Nachbarschafts-Duell allerdings die Schalker meist die Nase vorne. S04 gewann neun der jüngsten zwölf Aufeinandertreffen.