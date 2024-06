Zwei Rekordtorschützen und nur ein Duell mit Deutschland: Ein Blick auf Schottland

Souveräne Qualifikation - inklusive Highlights

In der Qualifikation zur Europameisterschaft landeten die Schotten mit souveränen 17 Punkten auf dem zweiten Rang hinter Spanien und sicherten sich somit bereits am 8. Spieltag der EM-Quali das Ticket fürs Turnier in Deutschland. Eines der Highlights dabei war sicherlich der 2:0-Erfolg vor heimischer Kulisse gegen Spanien. IMAGO/Action Plus