Zwei Rechenmodelle, ein Ergebnis: 30 Punkte reichen nicht

Der kicker-Tabellenrechner glüht seit Tagen, die Fußballfans brennen auf den Frühjahrsstart und stellen allerlei Kalkulationen an, wo ihre Mannschaft am Ende des Grunddurchgangs landen wird. Der kicker macht mit zwei Rechenmodellen mit.

Die spannendste Frage, die sich in den fünf Runden bis zur Liga- und Punteteilung stellt: Geht sich die Meisterrunde aus oder reicht es nur für die Qualifikationsgruppe? Mit Hartberg (29 Punkte), Klagenfurt (26), Rapid (24), dem WAC (23) und der Austria (21) kämpfen fünf Teams um drei Plätze in den Top sechs.

Peter Pacult, Trainer der nach der Herbstsaison fünftplatzierten Klagenfurter, hat sich aufgrund des großen Gedränges bereits festgelegt: "Diesmal werden 30 Punkte nicht reichen." Der kicker hat im Statistikarchiv gekramt und einige "Hochrechnungen" angestellt, ob diese Behauptung eintreffen wird.

Die Zwickelrunden

Seit Einführung des neuen Formats in der Bundesliga ergab sich eine neue Phase in der Punktejagd, die man die "Zwickelrunden" nennen könnte. Es sind die vier bis sechs Runden (je nach Spielkalenderplanung), die zwar rechnerisch noch zum großteils im Herbst ausgetragenen Grunddurchgang gehören, aber bereits im Frühjahr gespielt werden. Diesmal sind es fünf Spieltage, die bis zur 22. Runde noch fehlen, nach der die Liga geteilt und die Punkte halbiert werden.

Der kicker hat sich angesehen, wie dieser "Zwischensprint" von den im Winter neu aufgestellten Teams in den bisher fünf Ausgaben genützt wurde, wobei die Corona-Saison 2020/21 gesondert betrachtet werden muss, da in dieser nach nur zwölf Herbstrunden noch zehn Spiele des Grunddurchgangs im Frühjahr stattfanden.

Das Rechenmodell

Klammert man die Saison 2020/21 aus, war bisher der LASK jene Mannschaft, die in den "Zwickelrunden" den höchsten Punkteschnitt sammelte. 2,22 Zähler waren es für die Linzer, während Serienmeister Salzburg in dieser Phase im Schnitt "nur" auf 2,06 Punkte, den zweitbesten Wert, kam. Dahinter folgen Rapid und die in dieser Phase überdurchschnittlich gut performenden Wiener Austria mit 1,72 sowie Sturm Graz mit 1,67 Punkten. Bleiben die Teams bei diesem Schnitt, würde das für die ausstehenden fünf Spiele bedeuten, dass der LASK 11,1 Punkte einfährt, Salzburg 10,35, die beiden Wiener Klubs je 8,6 und Sturm 8,35.

Das würde bedeuten, dass die Tabellenspitze nach 22 Runden folgendes Aussehen hätte: Salzburg 49 Punkte, Sturm Graz 45, LASK 43. Nach Halbierung der Punkte würden die "Bullen" demnach mit (abgerundet) 24 Punkten und einem Vorsprung von zwei Zählern auf die Grazer in die Meisterrunde gehen.

30 Punkte reichen nicht

Wie sieht es im Gerangel um den "Strich" aus? Die "Zwickelpunkte" von Rapid und Austria wurden bereits genannt, Klagenfurt darf nach bisherigem Punkteschnitt mit einem Zuwachs von sieben Zählern rechnen, der WAC mit nur 5,55. Der TSV Hartberg hat sich bisher immer schwer getan, um in den Frühjahrsrhythmus zu kommen. Er würde nach dem bisherigen Schnitt zu den 29 Herbstzählern nur noch 3,35 Punkte zulegen. Das würde in diesem Rechenmodell immer noch bedeuten, dass die Schopp-Elf auf (abgerundete) 32 Punkte kommt - und die reichen für den sechsten Platz.

Womit sich Peter Pacults These bewahrheiten würde. Seine Klagenfurter würden nämlich wie Rapid (von 32,6 aufgerundet) auf 33 Punkte kommen. Austria Wien hätte mit (aufgerundeten) 30 Punkten als Siebenter ebenso die Meisterrunde verpasst, wie der WAC, der (aufgerundet) 29 Zähler hätte. "Ich habe mich im Trainingslager auch beim Rechnen erwischt", gibt Austria-Trainer Michael Wimmer zu. Zwölf Punkte, so die Überlegungen der Violetten, müssten gegen Hartberg, Altach (beide heim), Rapid, BW Linz (beide auswärts) und die WSG Tirol möglich sein. Mit dann 33 Punkten hätte die Austria gute Chancen auf ihren Platz in der Meisterrunde.

"Aber wir müssen vom Rechnen komplett weggehen", kam Wimmer zur Einsicht. Wenn seine Mannschaft gut performt, ist es machbar. "Aber es führen viele Wege in den Europacup, wenn es nur über einen Umweg geht, dann nehmen wir eben den Umweg", sieht er die Meisterrunde nicht als Muss.

Wenn's auf die Gegner ankommt

Der Blick auf die fünf "Endgegner" hat natürlich etwas für sich. Deshalb haben wir ein zweites Rechenmodell aufgestellt - und den Punkteschnitt aus den letzten drei Begegnungen mit dem jeweiligen Gegner errechnet (unter Berücksichtigung von Heim- und Auswärtsspielen). An der Spitze würde sich nicht viel ändern. Salzburg käme auf 50 Punkte, Sturm Graz auch hier auf 45 und der LASK, der auf "Angstgegner" Salzburg (im Schnitt nur 0,33 Punkte) und Hartberg (0,67) trifft, nur noch auf 40.

Dahinter käme es jedoch zu Verschiebungen, die vor allem Rapid nicht gefallen würden. Performen die Hütteldorfer wie in ihren jeweils letzten drei Duellen gegen Sturm Graz (0 Punkte), WAC (1 Punkt), Austria (0,67), Lustenau (2) und Klagenfurt (2), stünden sie nach 22 Runden bei 30 Punkten. Die reichen auch in diesem Modell nicht für Platz sechs. "Die Auslosung ist nicht die einfachste", weiß auch Geschäftsführer Sport Markus Katzer, "aber wir haben immer gesagt, dass es am wichtigsten ist, dass wir es selbst in der Hand haben. Das haben wir. Und ich sehe jetzt so viel Qualität in der Mannschaft, dass wir das auch schaffen."

Trainer Robert Klauss sieht beim Auftakt in Wolfsberg nicht in erster Linie die Gefahr, aus den Top sechs zu fallen, sondern vielmehr "die große Chance, den WAC zu distanzieren." Ob das auch ohne den verletzten Guido Burgstaller, der auch gegen Sturm noch ausfallen könnte, gelingt?

Derby in der Qualigruppe

Der WAC ist auch der Klub, der Rapid in diesem Rechenmodell aus der Meisterrunde verdrängen würde. Behält die Schmid-Elf ihren Punteschnitt gegen Sturm (2), LASK (1), Rapid (2), WSG Tirol (1,33) und Altach (1,33) bei, kommt sie auf (aufgerundet) 31 Punkte und den sechsten Platz hinter Klagenfurt (aufgerundet 32) und Hartberg (aufgerundet 34).

Die Wiener Austria kommt auch in dieser Rechnung auf 30 Zähler - womit sich die Fans auf zwei zusätzliche Derbies in der Qualifikationsgruppe "freuen" dürften.