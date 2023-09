Zwei Punkte vom Aus entfernt: Doch Zverev kämpft sich ins Halbfinale von Chengdu

Der topgesetzte Alexander Zverev hat sich in Chengdu (China) gegen Miomir Kecmanovic durchgesetzt und das Halbfinale erreicht. Dabei musste er aber einen Satzrückstand drehen.

Topgesetzt in Chengdu: Alexander Zverev winkt mal wieder ein Turniersieg. AFP via Getty Images

Alexander Zverev hat den zweiten Turniersieg in seiner Comeback-Saison weiter fest im Blick. Der topgesetzte Olympiasieger steht beim Hartplatzturnier in Chengdu/China im Halbfinale. Am Sonntag bezwang er den Serben Miomir Kecmanovic in einem umkämpften und wendungsreichen Match nach knapp drei Stunden mit 5:7, 7:5, 6:2.

Im Kampf um den Einzug in sein 32. Finale auf der ATP-Tour bekommt es Zverev, der in diesem Jahr bereits sein Heimspiel in Hamburg gewonnen hatte, am Montag mit Grigor Dimitrov (Bulgarien/Nr. 3) oder dem Australier Christopher O'Connell zu tun. "Mir ist es egal, gegen wen ich spiele. Ich kenne beide, da wird es keine Überraschungen geben", sagte der Weltranglisten-Zehnte.

Im Entscheidungssatz ließ Zverev keine Zweifel mehr aufkommen

Mit dem an Position sieben gesetzten Kecmanovic tat sich der Hamburger von Beginn an schwer, ein Break des Serben zum 3:1 konnte er aber umgehend wieder wettmachen. Ausgerechnet in der entscheidenden Phase des ersten Satzes schwächelte Zverev jedoch wieder.

Im zweiten Satz erhöhte Zverev den Druck, vergab aber gleich drei Chancen, um auf 4:1 davonzuziehen. Stattdessen ließ er Kecmanovic auch aufgrund mangelnder Konstanz in seinem Spiel wieder zurückkommen und war bei 4:5 nur zwei Punkte von der Niederlage entfernt. Doch Zverev zog das Momentum erneut auf seine Seite, erzwang den Entscheidungssatz und ließ nun keine Zweifel mehr aufkommen.

Insgesamt sieben der zehn Breakbälle gegen sich wehrte der Deutsche ab, konnte sich zudem auf 79 Prozent erste Aufschläge verlassen. Zverev war in Chengdu auf die Tour zurückgekehrt, nachdem er sich im Viertelfinale der US Open gegen Carlos Alcaraz Anfang September eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte.