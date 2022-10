Zwei positive Testergebnisse bei Arminia

Bei Arminia Bielefeld hat es zwei positive Testergebnisse auf das Coronavirus gegeben.

Wie der kicker erfuhr, haben sich Bastian Oczipka sowie Masaya Okugawa mit dem Coronavirus infiziert. Zudem soll es im Mannschaftsbereich sowie Trainerstaff weitere Verdachtsfälle geben. Allerdings sind alle weiteren Testergebnisse bisher negativ.

Oczipka hatte beim 1:4 am Samstag bei Fortuna Düsseldorf laut Vereinsangaben wegen einer Erkrankung gefehlt. Okugawa dagegen stand in der Startelf und wurde in der 81. Minute durch Frederik Jäkel ersetzt.

Oczipka kam vor der Saison von Union Berlin zu den Ostwestfalen und stand in seinen bisherigen sieben Saisoneinsätzen immer in der Startelf. Okugawa spielt bereits seit Sommer 2021 im Arminen-Dress und bestritt in dieser Saison alle zehn Ligaspiele von Beginn an.