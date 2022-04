Zwei Personen entscheidend: Warum Klopp doch verlängert hat

Eigentlich wollte Jürgen Klopp 2024 beim FC Liverpool aufhören, jetzt verlängerte er doch. Das lag nicht nur an seiner Frau.

Die Liverpooler Klubbosse haben Jürgen Klopp am Donnerstag doch noch zu einer Verlängerung seines Vertrags bis 2026 bewegt, aber ohne dessen Frau wären sie chancenlos gewesen. Klopp gab am Freitag Einblicke in seine Beweggründe, den ursprünglichen Plan zu verwerfen.

Die mehrmals auch öffentlich kommunizierte Idee, 2024 als Trainer beim FC Liverpool aufzuhören, habe auf "einer privaten Vereinbarung" mit seiner Frau gefußt, sagte Klopp auf der Klubwebsite, und deren Meinung sei entscheidend: "Der wichtigste Vertrag, den ich in meinem Leben unterschrieben habe, war der mit Ulla."

Doch dann hätten beide eines Tages am Küchentisch gesessen, "und Ulla hat gesagt: 'Ich sehe uns die Stadt 2024 nicht verlassen.' Und ich so: 'Was?!'", berichtete Klopp. Das sei der "erste Moment" gewesen, ab da habe er begonnen, über eine Verlängerung nachzudenken.

Nach Lijnders' Zusage konnten die Gespräche beginnen

"Aber dann war klar, dass ich noch eine weitere sehr wichtige Unterhaltung führen muss, und das war die mit Pep Lijnders", so Klopp weiter. Mit seinem Assistenten verbinde ihn viel mehr als nur der Fußball. Und "als er gesagt hat: 'Oh, ja, ich bin dabei!' - da war klar, dass wir für Gespräche offen sind. Darum sitzen wir jetzt hier."

Seine private Situation sei auch weiterhin der Ausgangspunkt für alle Zukunftsplanungen. Würde seine Frau Liverpool den Rücken kehren wollen, "würden wir gehen, das ist die Wahrheit", betonte Klopp, der seit Oktober 2015 im Amt ist. Aber: "Sie liebt es hier."