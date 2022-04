Zwei Personen am Torpfosten kosten die Eintracht 7500 Euro

Die vollen Stadien werden wegen vieler Verstöße auch die leeren Kassen der DFB-Sportgerichtsbarkeit klingeln lassen. Eintracht Frankfurt kann sich auf eine "Rechnung" über 7500 Euro einstellen. Im "Fall" Martin Hinteregger gibt es noch keine Entscheidung. Geahndet wird der Einsatz von Pyrotechnik, der vielerorts auffiel.

Beim 1:2 gegen den SC Freiburg gelangten in Frankfurt zwei Aktivisten in den Innenraum und "ketteten" sich mit Kabelbindern an die Torpfosten des Gehäuses von Kevin Trapp. Damit sorgten sie für eine Unterbrechung von drei bis vier Minuten. Der Strafbemessungsleitfaden in der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB sieht für den Fall eines nicht ausreichenden Ordnungsdienstes und das Eindringen auf das Spielfeld eine Geldstrafe von 3000 Euro pro Person vor. Wegen einer Spielunterbrechung von ein bis fünf Minuten gibt es zudem einen 50-prozentigen Aufschlag. Es ist damit zu rechnen, dass die Eintracht die Verursacher für die zu erwartende Strafe über 7500 Euro in Regress nehmen wird.

Der DFB-Strafenkatalog sieht für vergleichbare Fälle in der 2. Liga 2000 Euro und in der 3. Liga 1000 Euro pro Person vor. Die Einnahmen fließen an DFB-Stiftungen und Projekte. Wegen der Zuschauerbeschränkungen waren die Summen in den vergangenen zwei Jahren drastisch gesunken.

Pyrotechnik: Werfen teurer als Abbrennen

Auch für das Zünden von pyrotechnischen Gegenständen, wie am Wochenende vielerorts geschehen, gibt der Bemessungsleitfaden genaue Beträge vor. Das Abbrennen kostet je nach Ligazugehörigkeit 1000/600/350 Euro, das Abschießen beziehungsweise Werfen sogar 3000/1500/750 Euro, wodurch an einigen Standorten größere Summen zustandekommen werden.

Offen ist, wie im Fall einer möglichen Tätlichkeit von Frankfurts Martin Hinteregger verfahren wird. Dieser hatte in der 73. Minute Freiburgs Philipp Lienhart nach einem Gerangel zwischen beiden mit einem Wischer mit der Hand in Richtung Gesicht bedacht. Die Deutungsversuche der Aktion reichen von einem Losreißen bis zu einer Backpfeife. Ob die TV-Bilder ein Ermittlungsverfahren rechtfertigen, hat der DFB-Kontrollausschuss noch nicht entschieden. Nur bei krass sportwidrigem Verhalten kann die Sportgerichtsbarkeit im Nachgang aktiv werden.

Was verpasst? Das Wichtigste vom Wochenende in 6 Minuten:

Michael Ebert