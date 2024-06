Zwei Oldies dabei: Die 18 Gewinner der Bundesliga-Saison 2023/24

SC Freiburg: Manuel Gulde

Gegen Ende der Saison fallen mehr Freiburger Innenverteidiger aus, als in einem ganzen Spieltagskader Platz gefunden hätten: Ausgerechnet der sonst so anfällige Manuel Gulde (33) aber hält durch - und darf so viel spielen wie noch nie in einer Saison für den SC Freiburg, bei dem er immerhin schon seit 2016 kickt. Von ihm darf man nicht das Gesamtpaket erwarten, das die Nationalspieler Matthias Ginter und Philipp Lienhart auf den Platz bringen. Nicht umsonst hat sich Gulde mit der Rolle als Back-up arrangiert. Doch wenn er gefragt ist, ist in aller Regel Verlass auf ihn. Unaufgeregt und solide agiert er in der Defensive in verschiedenen Systemen neben immer wieder wechselnden Nebenmännern. Den Lohn gibt es schon im Januar: einen neuen Vertrag. Mit der Hoffnung auf weitere gute Tage. IMAGO/Steinsiek.ch