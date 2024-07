Zwei Nullnummern und gute Erfahrungen: Taylor pfeift die DFB-Elf gegen Spanien

Am Freitagabend trifft Deutschland bei der Heim-EM im Viertelfinale auf Spanien. Die UEFA setzte einen englischen Schiedsrichter bei diesem Topduell ein.

Für die DFB-Elf steht am Freitagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) bei der Europameisterschaft 2024 das Viertelfinalspiel gegen Topfavorit Spanien auf dem Programm. Pfeifen wird dieses erste Spiel der Runde der letzten Acht der Engländer Anthony Taylor, wie die UEFA am Mittwoch mitteilte.

Mit Taylor leitet ein äußerst erfahrener Schiedsrichter das Duell zwischen dem Gastgeber und den Iberern, schließlich hat der 45-Jährige neben sieben Nations-League-Partien und über 50 Champions- und Europa-League-Spielen auch schon zwei WM- und bislang fünf EM-Spiele in seiner Vita stehen.

Zwei davon in der Vorrunde, die eines gemeinsam hatten: beide endeten ohne Tore. Sowohl beim 0:0 des Topduells zwischen den Niederlanden und Frankreich am 2. Gruppenspieltag als auch bei der Nullnummer des 3. Spieltags zwischen der Ukraine und Belgien, das für die Ukraine trotz vier Punkten das EM-Aus bedeutete, zeigte Taylor gute Leistungen, die kicker-Noten 3,0 und 2,0 belegen das.

Nun also das Spiel in Stuttgart, bei dem Taylor zumindest spätestens im Elfmeterschießen seine ersten Turniertore pfeifen darf.

Gute Erfahrungen mit Taylor

Die deutsche Nationalmannschaft machte zuletzt gute Erfahrungen mit dem Engländer, der das erste Spiel nach Hansi Flicks Aus gegen Frankreich in Dortmund leitete (kicker-Note 3,5) - am Ende stand ein 2:1 unter Interimscoach Rudi Völler, dass die Stimmung im ganzen Land mit Blick auf die EM nach zuvor ganz schwachen Auftritten erheblich erhöhte. Und bei der EM 2021 agierte Taylor in München ordentlich (kicker-Note 3), als die DFB-Elf am 2. Spieltag Portugal 4:2 bezwang und sich damals so die Chancen auf das Achtelfinale erhielt.

Deutsche Mannschaften machten - zumindest was das Ergebnis anbetrifft - in der abgelaufenen Saison ebenfalls gute Erfahrungen. Bei Borussia Dortmunds 1:0 gegen Paris St. Germain im Königsklassen-Halbfinal-Hinspiel agierte Taylor stark (kicker-Note 2:0), bei Bayer Leverkusens 3:2 im Achtelfinal-Rückspiel der Europa-League gab der englische Referee aber keine allzu glückliche Figur ab (kicker-Note 5,0).

Von Morinho beschimpft - "Spanischer" Referee?

Eine sehr gute Leistung lieferte Taylor, der seit 2012 hauptberuflich Schiedsrichter ist, seit 14 Jahren Premier-League-Spiele leitet und seit sowie seit 2013 auch auf der FIFA-Liste steht, im Mai beim Europa-League-Finale zwischen Sevilla und der Roma ab (kicker-Note 1,0) - auch wenn der damalige Roma-Coach José Morinho alles andere als einverstanden war mit der Leitung der Partie, die die Italiener mit 1:4 i.E. verloren hatten.

The Special One beschimpfte Taylor als "skandalös", folgte dem Unparteiischen sogar bis ins Parkhaus und sprach im Nachklang von einem Schiedsrichter, "der spanisch zu sein schien". Einen Referee, der spanisch zu sein scheint, braucht die DFB-Elf im Spiel gegen die Spanier allerdings nicht wirklich.