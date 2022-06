Zwei NHL-Giganten wollen den nächsten Titel

Mit der Colorado Avalanche und dem Tampa Bay Lightning, der einen historischen Titelhattrick anpeilt, spielen in der NHL zwei Topteams um die Meisterschaft. Eine Vorschau auf das Finale um den Stanley Cup ...

Der Weg ins Finale

Nach dominanter Hauptrunde zog die Avalanche als bestes Team der Western Conference in die Play-offs ein und untermauerte diesen Status in den ersten drei Runden. Sowohl gegen die Nashville Predators in Runde eins, als auch gegen die Edmonton Oilers im Conference-Finale gewann Colorado souverän per "Sweep". Einzig in Runde zwei hatte die Avalanche ein bisschen Mühe mit den St. Louis Blues, siegte aber letztlich mit 4:2.

Tampa präsentierte sich in der Hauptrunde nicht so stark wie in den beiden Titeljahren zuvor, die Play-off-Teilnahme wurde dennoch problemlos geschafft. In der Endrunde kam der Lightning nur in der ersten Runde dem Aus schon recht nahe, lag gegen die Toronto Leafs dreimal zurück, verlängerte schließlich aber den Play-off-Fluch in der kanadischen Eishockey-Metropole mit einem 2:1 in Spiel sieben.

In Runde zwei aber machte Tampa im Florida-Duell mit den Panthers, dem Presidents'-Trophy-Gewinner als punktbestes Team der gesamten NHL nach der Hauptrunde, kurzen Prozess. Das 4:0 war zumindest aufgrund der Deutlichkeit eine Überraschung. Im Conference-Finale lag man zunächst gegen die New York Rangers mit 0:2 zurück, gewann anschließend aber vier Spiele in Serie.

Die Hauptrunde

Als Kontrahenten aus unterschiedlichen Conferences trafen beide Teams nur zweimal aufeinander. Am 24. Oktober behielt Colorado in Tampa mit 4:3 nach Penaltyschießen knapp die Oberhand. Auch das zweite Duell in Denver am 11. Februar ging mit 3:2 knapp an die Avalanche.

Die Personallage

Beide Teams bangen um einen Topstürmer. Bei Colorado hatte sich Mittelstürmer Nazem Kadri nach einem Check von Oilers-Stürmer Evander Kane eine Daumen-Verletzung zugezogen und wurde vor knapp zwei Wochen operiert. Dennoch trainierte Kadri Anfang der Woche in voller Montur individuell. Sein Einsatz galt als ausgeschlossen, doch dies war in einem Stanley-Cup-Finale schon früher kein Hinderungsgrund für viele Spieler.

Besser sieht die Situation bei Lightning-Stürmer Brayden Point aus, der nach Mitte Mai erlittener Beinverletzung seit rund zwei Wochen wieder skatet, zuletzt sogar wieder im Mannschaftstraining stand und am Tag vor dem Finalstart sogar wieder in der ersten Powerplay-Formation trainierte. Spätestens zu Spiel zwei gilt seine Rückkehr als wahrscheinlich - womöglich aber schon zu Spiel eins.

Die Stars

Bei Colorado stieg der ultra-dynamische Cale Makar in der vergangenen zwei Jahren zum wohl besten Offensivverteidiger der Welt auf. Mit Nathan MacKinnon und Mikko Rantanen verfügt die Avalanche über zwei der besten Angreifer der NHL, ihr kongenialer Reihenkollege Gabriel Landeskog, der Kapitän des Klubs aus Denver, bringt zusätzlich Leadership und Härte ein.

Dem allerdings steht Tampa in nichts nach, im Gegenteil: Andrey Vasilevsky gilt als bester Keeper, der fast zwei Meter große Verteidigerhüne Victor Hedman als wohl bester Allroundverteidiger der Welt. Und da ist ja auch noch Nikita Kucherov, der - wie sonst vielleicht nur noch Connor McDavid, Leon Draisaitl oder Chicagos Patrick Kane in seinen besten Zeiten - das Tempo und die Dynamik des Spiels von der einen auf die anderen Sekunde komplett verändern kann.

Die Coaches

Beide Trainer arbeiteten sich aus den unteren nordamerikanischen Ligen bis nach ganz oben hoch und waren dabei allerorts erfolgreich. Avalanche-Coach Jared Bednar gewann bereits in der ECHL und AHL Titel, Tampas Jon Cooper in den US-Nachwuchsligen USHL und NAHL, ebenfalls der AHL - sowie natürlich in den letzten beiden Jahren in der NHL.

Die Historie

Colorado war 1995 von Quebec City nach Denver umgezogen, aus den Nordiques wurde die Avalanche. Schon im ersten Jahr an neuem Ort folgte 1996 die erste Meisterschaft der Franchise-Historie, in der goldenen Ära mit Patrick Roy, Peter Forsberg und dem heutigen General Manager des Teams, Joe Sakic - und natürlich Uwe Krupp, der als erster Deutscher den Stanley Cup gewann und im Finale das Tor zum Titel schoss. 2001 folgte ein weiterer Titelgewinn.

Die Lightning-Franchise existiert erst seit 1992, gewann aber sogar schon dreimal den Stanley Cup. Vor den jüngsten beiden Titeln ging die Trophäe bereits 2004, mit Spielern wie Martin St. Louis, Brad Richards, Vincent Lecavalier oder Keeper Nikolai Khabibulin, nach Westflorida. Nun könnte sogar ein Titelhattrick gelingen, den es in der NHL seit 40 Jahren, als die New York Islanders viermal in Folge siegten (1980-83), nicht mehr gab.

Bemerkenswert: Nur eine Finalserie in fünf Versuchen ging für eines der beiden Teams bislang verloren, 2015 unterlag Tampa den Chicago Blackhawks mit 2:4.

kicker-Tipp: Beide Teams besitzen das Kaliber zum Titelgewinn. Wessen dominante Spielweise sich eher durchsetzt, wird den Titel holen. Die Fitness und Einsatzfähigkeit von Kadri oder Point, ebenso der Faktor Vasilevsky auf Seiten des Lightning, könnten entscheiden. Am Ende setzt sich Tampas Erfahrung durch und der Lightning gewinnt mit 4:2.

