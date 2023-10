Zwei Neue, zwei Rückkehrer: Gislason überrascht mit letztem Aufgebot vor Heim-EM

Die Heim-Europameisterschaft rückt für die deutsche Handball-Nationalmannschaft immer näher. Am Mittwoch berief Bundestrainer Alfred Gislason seinen Kader für die November-Länderspiele - mitsamt Überraschungen.

In München kommt die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Lehrgang der Länderspielsaison 2023/24 zusammen. Bundestrainer Alfred Gislason nominierte dafür 19 Spieler - unter denen sich die Rückkehrer Silvio Heinevetter (TVB Stuttgart) und Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen) sowie die Neulinge David Späth (Rhein-Neckar Löwen) und Tim Nothdurft (Bergischer HC) finden.

Zusammentreffen werden die Spieler am 29. Oktober, komplett ist der Kader tags darauf, wenn Gislason die Vorbereitung auf die zwei Länderspiele gegen Afrikameister Ägypten aufnimmt. Gespielt wird am 3. November (18.35 Uhr) in Neu-Ulm sowie am 5. November (17.15 Uhr) in München im Rahmen des Tag des Handballs.

Die Länderspiele gegen Ägypten werden extrem wichtig, denn ab sofort geht es um das Fundament für die EM. Alfred Gislason

"Die Tage in München und die Länderspiele gegen Ägypten werden extrem wichtig, denn ab sofort geht es um das Fundament für die Europameisterschaft", stellte Gislason klar: "Jeder muss seine Rolle kennenlernen und zu 100 Prozent ausfüllen." Das Aufgebot spiegle sowohl einige ungeplante Ausfälle, aber auch Leistungen in der Liga wider.

"Die Aussicht auf die Europameisterschaft elektrisiert Handball-Deutschland mehr und mehr", ist DHB-Sportvorstand Axel Kromer überzeugt: "Diese Energie müssen wir jetzt aufnehmen und in unsere Nationalmannschaft bringen. Ich glaube fest an das Potenzial unseres Teams. Wir haben Klasse, Herz - und die Chance, das Publikum mit begeisterndem Handball auf unsere Seite zu bringen."

Für Heinevetter sprachen "starke Form" und Erfahrung

Dabei mithelfen soll auch Silvio Heinevetter, bald 39-jähriger Keeper des TVB 1898 Stuttgart. Der U-20-Europameister von 2004 bildet mit David Späth, U-21-Weltmeister in diesem Sommer, das deutsche Gespann zwischen den Pfosten.

"Andreas Wolff befindet sich nach seiner Verletzung noch in der Reha und wird aller Voraussicht nach noch nicht im vollen Umfang bereit sein", prognostiziert Gislason. "Daher möchte ich mit Silvio Heinevetter, der in der Liga eine starke Form zeigt, weitere Sicherheit und Erfahrung ins Torhüterteam bringen. Das wird gegen den Afrikameister und WM-Sechsten Ägypten wichtig sein."

Bis 2021 bestritt Heinevetter 204 Länderspiele - der 21-jährige Späth, wiederholt Trainingsgast unter Gislason, hofft auf seine Premiere in der A-Nationalmannschaft. Diese haben die anderen U-21-Weltmeister Justus Fischer und Renars Uscins (beide TSV Hannover-Burgdorf) bereits im April erlebt. Ein weiterer Neuling ist Linksaußen Tim Nothdurft vom Bergischen HC.

Rückkehrer hingegen gibt es auch im Rückraum: Marian Michalczik (TSV Hannover-Burgdorf) ist wie Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) für die Mitte eingeplant, der Magdeburger Philipp Weber für den linken Rückraum. Ebendort gibt auch Sebastian Heymann sein Comeback: Der Göppinger Shooter kämpfte nach zwei Kreuzbandrissen erfolgreich um Anschluss.

Verzichten muss Gislason unter anderem auf die verletzten und noch in der Reha befindlichen Berliner Paul Drux und Fabian Wiede sowie den Leipziger Luca Witzke. Kiels Kreisläufer Hendrik Pekeler steht dem DHB-Team für die Heim-EM nicht zur Verfügung.

Das DHB-Aufgebot für die November-Länderspiele:

Tor: Silvio Heinevetter (TVB Stuttgart), David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (Industria Kielce)

Linksaußen: Rune Dahmke (THW Kiel), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Tim Nothdurft (Bergischer HC)

Rückraum links: Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Philipp Weber (SC Magdeburg), Julian Köster (VfL Gummersbach)

Rückraum Mitte: Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Marian Michalczik (TSV Hannover-Burgdorf)

Rückraum rechts: Kai Häfner (TVB Stuttgart), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Christoph Steinert (HC Erlangen)

Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Timo Kastening (MT Melsungen)

Kreis: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)