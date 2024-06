Zwei neue Spielmacher für Vardar Skopje

Nach seinen finanziellen Problemen will Vardar Skopje seinen Aufwärtstrend fortsetzen, in der vergangenen Spielzeit holte der frühere Sieger der Handball Champions League in Nordmazedonien den Vizetitel und qualifizierte sich so für die European League. In den letzten Tagen stellte der Klub gleich vier Neuzugänge vor und verlängerte zudem mit einem Torhüter.

Mario Tankoski sammelte in der vergangenen Saison mit Pelister Bitola Erfahrung in der Handball Champions League. Sascha Klahn