Zwei neue Sorgenkinder für ManUnited - Ten Hag gesperrt

Manchester United hat sich mit dem knappen Sieg gegen Luton etwas Luft verschafft. Doch es gab auch wieder schlechte Nachrichten für Trainer Erik ten Hag - auch für ihn persönlich.

Die Verletzungssorgen bei Manchester United halten an. Am Samstag gewannen die Red Devils zwar ihr Heimspiel gegen Aufsteiger Luton Town mit 1:0, verloren auf dem Weg dorthin aber Christian Eriksen und Rasmus Höjlund. Der Mittelfeldspieler hatte kurz vor der Pause mit Knieproblemen aufgeben und durch Mason Mount ersetzt werden müssen. Landsmann Höjlund, der in seinen ersten vier Champions-League-Spielen fünfmal getroffen hat, in der Liga aber noch nicht, erwischte es in der 79. Minute, als sein Oberschenkel Probleme machte.

Trainer Erik ten Hag, der für die Partie auch noch den erkrankten Außenverteidiger Aaron Wan-Bissaka kurzfristig hatte ersetzen müssen, konnte kurz nach dem Schlusspfiff noch keine genauen Angaben zur Schwere der beiden Verletzungen machen. "Hoffentlich sind sie nicht allzu schlimm", meinte er nur.

Schon jetzt ist sicher, dass der Niederländer selbst seiner Mannschaft im nächsten Premier-League-Spiel nicht zur Verfügung stehen wird. Wenn die Red Devils nach der Länderspielpause beim FC Everton antreten (26. November, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker), fehlt ten Hag gelbgesperrt, weil er gegen Luton zum dritten Mal in dieser Saison verwarnt wurde.

Infobox kicker-News nun auch bei WhatsApp © imago images Auch auf WhatsApp kann man nun die wichtigsten News und spannende Artikel der kicker-Redaktion entdecken. Alle Eilmeldungen im Fußball und aus der Welt des Sports sowie ausgewählte Leseempfehlungen landen direkt im neuen WhatsApp-Channel des kicker.

Dennoch kann er dank des wichtigen Dreiers, den Innenverteidiger Victor Lindelöf sicherstellte, erstmal durchatmen. Trotz der jüngsten 3:4-Niederlage beim FC Kopenhagen, durch das in der Champions League das frühe Aus droht und sogar der dritte Platz in der Bayern-Gruppe gefährdet ist, zog ten Hag am Samstag ein überraschend positives Zwischenfazit - für die Liga zumindest.

Ten Hag: "Wir sind eigentlich in einer ziemlich guten Position"

"Trotz der ganzen Rückschläge sind wir immer noch an den Top vier dran", zeigte er sich mit dem derzeitigen sechsten Platz zufrieden. "Wir haben jetzt vier der letzten fünf Spiele in der Premier League gewonnen, was gut ist. Wir sind eigentlich in einer ziemlich guten Position. Das ist ein Grund, um optimistisch zu sein."

Weiterhin ist ten Hag fest überzeugt, dass sein Team ins Rollen kommen wird, sobald personell etwas mehr Stabilität herrscht. Und "auch andere Mannschaften werden Rückschläge erleiden und Punkte abgeben", hofft er.