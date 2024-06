Zwei neue Keeper, der Coach aber bleibt: Formann verlängert in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg stellt auf die Torhüterposition die Weichen für die Zukunft: Mit Kamil Grabara und Marius Müller kommen zwei neue Schlussmänner, die von Pascal Formann trainiert werden. Der Torwarttrainer hat seinen Vertrag verlängert.

Die neuen Keeper können sich schon auf etwas gefasst machen. Einen der härtesten Schüsse beim VfL Wolfsburg hat schließlich deren künftiger Torwarttrainer. Pascal Formann heißt der Mann, der auch in Zukunft die Wolfsburger Schlussmänner - die Neuzugänge Koen Casteels (vom FC Kopenhagen) und Marius Müller (Schalke 04) kommen zu Pavao Pervan und Niklas Klinger dazu - entwickeln und im wahren Wortsinn "warmschießen" wird. Der 41-Jährige hat seinen Vertrag beim VfL verlängert.

"Wir freuen uns, dass Pascal an Bord bleibt", sagt VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. "Wir haben großes Vertrauen in seine Arbeit und sind überzeugt, dass er auch in der neuen Konstellation unsere Torhüter auf hohem Niveau weiterentwickeln kann." Seit elf Jahren arbeitet Formann für den VfL, zunächst in der Nachwuchs-Akademie, seit 2017 coacht er als Nachfolger von Andreas Hilfiker alleinverantwortlich die Profikeeper. An der Spitze mit dem nun ablösefrei nach Saudi-Arabien gewechselten belgischen Nationaltorhüter Koen Casteels.

Mit dem neuen Torhütergespann liegen nun spannende Herausforderungen vor uns. Pascal Formann

"Die Arbeit beim VfL Wolfsburg hat mir schon in der bisherigen Konstellation riesigen Spaß gemacht", sagt Formann, "mit dem neuen Torhütergespann liegen nun spannende Herausforderungen vor uns. Ich danke allen Verantwortlichen für das Vertrauen in meine Arbeit und freue mich sehr darauf, mich als Mitglied des Trainerteams auch weiterhin täglich einbringen zu können."

Außer Formann noch im Team von Chefcoach Ralph Hasenhüttl dabei sind die englischen Assistenz-Trainer Craig Fleming und Scott Waters, Patrick Hasenhüttl, Sohn des Chefs, sowie bislang auch Rainer Widmayer als Verbindungstrainer zum eigenen Nachwuchs. Startschuss in die Vorbereitung beim VfL ist am 9. Juli mit den Leistungstests, offizieller Trainingsauftakt ist am 11. Juli.