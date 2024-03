Zwei Nachnominierungen bei Deutschland für Olympia-Quali im Handball

Vor dem Olympia-Qualifikationsturnier in Hannover wird die Handball-Nationalmannschaft von Deutschland von Verletzungssorgen geplagt, Alfred Gislason reagierte mit zwei Nachnominierungen: Für die angeschlagenen Hanne und Häfner holte der Bundestrainer zwei Leipziger. Kohlbacher steht bislang weiter im Kader.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat Franz Semper und Luca Witzke für die anstehenden Olympia-Qualifikationsspiele vom 14. bis 17. März in Hannover nachnominiert. Der vorausgehende Lehrgang beginnt am heutigen Sonntag, 10. März, mit den ersten Anreisen in Hannover.

Franz Semper bestritt die bisher letzten beiden seiner insgesamt 15 Länderspiele (30 Tore) im Oktober 2022 anlässlich des EHF EURO Cups gegen Schweden und in Spanien. In Hannover rückt er für den verletzten Kai Häfner (TVB Stuttgart) nach.

Luca Witzke hatte verletzt die EHF EURO 2024 im Januar verpasst, kehrte erst im Februar wieder in den Bundesligabetrieb zurück und rückt für den angeschlagenen Martin Hanne (TSV Hannover-Burgdorf) nach. Zuletzt stand er im April 2023 gegen Spanien beim 32:31 in Berlin im DHB-Team.

Für das Olympia-Qualifikationsturnier muss das Aufgebot formal erst am Donnerstagmorgen, 14. März, bei der technischen Besprechung offiziell gemeldet werden. Aus maximal 18 dann benannten Spielern müssen bis eine Stunde vor dem jeweiligen Anpfiff 16 ausgewählt werden. Während des Turniers sind insgesamt fünf Wechsel mit Spielern aus dem 35er-Kader möglich.

Fischer verletzt, Kohlbacher fraglich

Aus dem ursprünglich 18 Mann umfassenden Aufgebot hatte zuvor bereits Kreisläufer Justus Fischer verletzt absagen müssen, der nicht mehr im Kader geführt wird.

Auch der Einsatz des weiteren Kreisläufers Jannik Kohlbacher ist fraglich. Kohlbacher hatte sich im Bundesliga-Spiel der Rhein-Neckar Löwen gegen Erlangen verletzt und sollte noch am Sonntag untersucht werden - er steht offiziell weiter im DHB-Kader. "Nach einer Blessur im samstäglichen Bundesligaspiel beim HC Erlangen stimmen die medizinischen Abteilungen der Rhein-Neckar Löwen und des DHB das weitere Vorgehen ab", heißt es vom DHB.

Die DHB-Auswahl trifft im Kampf um ein Olympia-Ticket in einer Vierergruppe auf Algerien, Kroatien und Österreich und muss mindestens Zweiter werden. Für Gislason geht es zudem um den Job. Der Vertrag des Isländers wird nur bis 2027 verlängert, wenn das DHB-Team die Qualifikation schafft.

dpa, red

