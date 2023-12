Zwei Nachholspiele und Spieltage 22 bis 30 terminiert

Der DFB hat nicht nur die Spieltage 22 bis 30 in der 3. Liga genau terminiert, sondern setzte auch zwei Nachholspiele neu an. Die Partie zwischen Borussia Dortmund II und Preußen Münster wird erst im Februar nachgeholt.

Das Nachholspiel zwischen 1860 München und Rot-Weiß Essen wird am Dienstag, 6. Februar, ausgetragen (19 Uhr). Am Dienstag, 13. Februar wird die Begegnung zwischen Borussia Dortmund II und SC Preußen Münster nachgeholt, die am vergangenen Mittwoch kurzfristig abgesagt werden musste.

Nach dem Start der 3. Liga im neuen Jahr am Freitagabend, den 19. Januar, folgt direkt am 22. Spieltag eine englische Woche mit jeweils fünf Spielen am Dienstag und Mittwoch. Dabei muss zunächst das Topteam aus Dresden bei Waldhof Mannheim antreten. Tags darauf ist Spitzenreiter Jahn Regensburg bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund gefordert. Am gleichen Tag muss sich Arminia Bielefeld mit dem starken Aufsteiger aus Ulm auseinandersetzen.

Sicherheitsvorgaben haben Einfluss auf diverse Terminierungen

Der 23. Spieltag wird vom Halleschen FC und dem SV Waldhof am Freitagabend eröffnet. Die Partien Preußen Münster gegen Rot-Weiss Essen (13.30 Uhr) und Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund II (19.30 Uhr) wurden aufgrund entsprechender Vorgaben der Sicherheitsbehörden für Sonntag terminiert.

Am 24. Spieltag sind die Zebras am Sonntag beim Topteam aus Regensburg dran. Genau wie Dresden, das in Ingolstadt gefordert ist. Auch am 25. Spieltag ist der FCI am Sonntag gefordert und wird den Nachbarn 1860 München zu Gast haben.

Sicherheitsvorgaben haben auch für die drei Ansetzungen des 26. Spieltag am Sonntag beeinflusst: Waldhof Mannheim gegen den Saarbrücken (13.30 Uhr), Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden (16.30 Uhr) sowie 1860 München gegen den Hallescher FC (19.30 Uhr).

Die Spieltage ab dem 22. zum Durchklicken...